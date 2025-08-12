Se trata de Romina Cocca, quien interpreta a la mamá de Anna (Sofía Carson).

Netflix no para de ser tendencia en redes sociales por sus recientes estrenos. Esta vez, una de las películas que se alzó entre las más vistas por el público argentino fue "Mi año en Oxford (My Oxford Year)", un drama romántico protagonizado por Sofia Carson y Corey Mylchreest.

Pero la historia en sí no fue lo único que dio a hablar, sino que muchos usuarios argentinos le dieron play a la película basada en la novela de Julia Whelan porque allí actúa una argentina. Se trata de Romina Cocca, quien interpreta a la mamá de Anna (Sofía Carson).

¿De qué se trata "Mi año en Oxford"?

La película sigue la vida de Anna, una joven brillante que viaja a Oxford para estudiar, pero su vida tiene un giro inesperado cuando se enamora de un profesor con un secreto. Rápidamente, la película de Netflix se ubicó primera en el ranking de 72 países.

¿Quién es Romina Cocca?

Romina Cocca nació en Rosario hace casi 50 años. Su formación comenzó desde muy chica, estudió teatro y comedia musical en Argentina, y más tarde siguió su carrera en Nueva York, donde estudió actuación en el prestigioso Lee Strasberg Theatre Institute y en el HB Studio. Tras el atentado a las Torres Gemelas (septiembre del 2001), volvió a su país natal, pero al tiempo viajó a México, donde trabajó en cine y televisión.

Sin embargo, un tiempo después se radicó definitivamente en Barcelona, España, donde supo consolidar su carrera como actriz y cursó Técnica Meisner con Rachael Adler y Javier Galitó-Cava y tomó clases especiales con directores y maestros como Clara Segura, Alfredo Sanzol, Julio Manrique, Frank Feys, Tom Bentley-Fisher, Jesús Font, Enric Folch, Marco Calvani y Luci Lenox, entre muchos otros.

Entre sus trabajos más destacados están las series “The Split Barcelona” (BBC/ Sister Global), “Self-tape” (Filmax) y “Las del Hockey” (Netflix/ TV 3), así como las películas “My Oxford Year” (Netflix) y ”The Penguin Lessons” (42/ Lionsgate). También programas de TV como “Psicodriving” (Antena 3) y “Kubala, Moreno i Manchón” (TV 3).

¿Cuál es el personaje de Romina Cocca en "Mi año en Oxford"?

En la reciente película de Netifliz, Romina Coca interpreta a la madre de la protagonista, un personaje clave en el dilema que enfrenta Anna. Desde el otro lado del océano, la señora De La Vega. Ella le recuerda constantemente a su hija que la espera un puesto ejecutivo en Estados Unidos, lo que pondrá en tensión sus aspiraciones personales con las expectativas familiares.

La llegada de la actriz a este papel comenzó hace un año, cuando se encontraba de vacaciones en Peñíscola, cerca de Barcelona. En ese momento le llegó el casting y lo realizó. Después siguió una videollamada donde le confirmaron el personaje, pero para ese entonces tenía confirmado un viaje a Argentina, tras unos seis años sin visitar el país. Le tocó volar de Buenos Aires a Londres para las grabaciones.