Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre 2025

La semana siempre tiene momentos perfectos para desconectar, ponerse cómodo y sumergirse en nuevas historias audiovisuales. Si hay una plataforma que nunca falla cuando se trata de variedad, calidad y estrenos, esa es Netflix. Desde dramas profundos hasta comedias familiares o thrillers que te dejan sin aliento, el catálogo actual ofrece producciones capaces de adaptarse a cualquier estado de ánimo.

Buscar algo nuevo en Netflix no solo es un plan seguro, sino también una pequeña aventura. Cada semana se renueva el listado de títulos que llegan desde distintas partes del mundo, muchos de ellos convertidos en fenómenos globales gracias al boca a boca digital. Por eso, si estás pensando en qué ver este fin de semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre, te proponemos cinco películas y cinco series que prometen acompañarte con emoción, risas o misterio.

Escena de la película "Limpia", disponible en Netflix.

Películas recomendadas en Netflix

Caramelo. Un chef solitario encuentra una nueva oportunidad en la vida cuando adopta a un perro callejero. Juntos comienzan un viaje emocional sobre la amistad, la lealtad y el poder sanador de los vínculos más simples. La Máscara. El clásico protagonizado por Jim Carrey vuelve a brillar. Una comedia delirante en la que un hombre común se transforma en un excéntrico héroe verde con poderes sobrenaturales y un humor imparable. Limpia. Un thriller de tensión sostenida: una mujer con un pasado oscuro intenta reconstruir su vida trabajando como encargada de limpieza, hasta que un crimen la obliga a enfrentar sus propios fantasmas. Mi papá es un peligro. Comedia familiar en la que un adolescente descubre que su padre, aparentemente aburrido, guarda un secreto: fue un legendario agente encubierto. Risas, acción y una historia de reencuentro entre padre e hijo. La mujer del camarote 10. Basada en la novela de Ruth Ware, este thriller psicológico sigue a una periodista que, en un viaje en crucero, presencia un asesinato… pero nadie parece creerle que la víctima existió.

Series recomendadas en Netflix