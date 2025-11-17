Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 17 al domingo 23 de noviembre 2025

Esta semana están llegando varias series y películas al top de recomendaciones para ver en Netflix. Aquí tenés una selección variada que va desde comedias románticas hasta dramas históricos y documentales íntimos. Todas las producciones están disponibles en la plataforma para maratonear. Las diez recomendaciones ofrecen un abanico interesante entre comedia, suspenso, reflexión histórica, música y emociones para toda la familia.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. Docuserie íntima sobre el icónico cantante Juan Gabriel. A través de videos personales y entrevistas inéditas, se revela su talento, sacrificios y la dualidad entre su vida pública y privada.

Simplemente Alicia. Serie colombiana con una premisa provocadora: Alicia está casada con dos hombres: un escritor famoso y un exsacerdote, sin que ninguno sepa del otro. La doble vida, los secretos y las mentiras ponen en jaque su estabilidad emocional.

Respira. Drama médico español creado por Carlos Montero: un equipo de profesionales trabaja en un hospital público saturado, mientras atraviesan tensiones personales, dilemas éticos y una huelga que lo cambiará todo. Ya van dos temporadas.

Muerte por un rayo. Miniserie dramática basada en hechos reales: cuenta la vida del presidente estadounidense James Garfield y su trágico final a manos de Charles Guiteau. Es una mirada profunda a la política del siglo XIX y a la locura detrás de un magnicidio.

Nadie quiere esto. Esta comedia romántica narra la relación poco convencional entre Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, un rabino recientemente separado. Sus personalidades chocan, pero el cariño surge en medio de entrevistas familiares y dilemas emocionales. Una apuesta fresca y divertida para desconectarse con humor.

Maldita Suerte. Una película de suspenso y drama ambientada en los casinos de Macao. Un apostador con deudas se ve seducido por una misteriosa mujer en una mesa de Bacará, desatando una trama de riesgo, engaños y ambición.

La mujer del camarote 10. Thriller psicológico: una periodista a bordo de un lujoso yate asegura haber visto a alguien caer por la borda, pero cuando trata de alertar a los demás, nadie la cree. Entre la duda y el peligro, ella decide investigar a toda costa.

Frankenstein. La esperada adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley llega a Netflix. Con Oscar Isaac como el doctor Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura, la película explora los límites del conocimiento científico y el sufrimiento de la creación. MÁS INFO Netflix Reparto de "Frankenstein", la película de Guillermo del Toro

La mujer de la fila. Drama social basado en hechos reales: una madre lucha contra un sistema judicial corrupto para liberar a su hijo de la cárcel. En el proceso, se une a otras mujeres que comparten su dolor y sus esperanzas.