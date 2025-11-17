EN VIVO
Netflix

Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 17 al domingo 23 de noviembre 2025

Una gran semana para hacer maratón en Netflix: 5 series y 5 películas imperdibles.

17 de noviembre, 2025 | 09.08

Esta semana están llegando varias series y películas al top de recomendaciones para ver en Netflix. Aquí tenés una selección variada que va desde comedias románticas hasta dramas históricos y documentales íntimos. Todas las producciones están disponibles en la plataforma para maratonear. Las diez recomendaciones ofrecen un abanico interesante entre comedia, suspenso, reflexión histórica, música y emociones para toda la familia. 

"La mujer de la fila", disponible en Netflix.

Cinco series para ver en Netflix

  1. Nadie quiere estoEsta comedia romántica narra la relación poco convencional entre Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, un rabino recientemente separado. Sus personalidades chocan, pero el cariño surge en medio de entrevistas familiares y dilemas emocionales. Una apuesta fresca y divertida para desconectarse con humor.

  2. Muerte por un rayoMiniserie dramática basada en hechos reales: cuenta la vida del presidente estadounidense James Garfield y su trágico final a manos de Charles Guiteau. Es una mirada profunda a la política del siglo XIX y a la locura detrás de un magnicidio.

  3. RespiraDrama médico español creado por Carlos Montero: un equipo de profesionales trabaja en un hospital público saturado, mientras atraviesan tensiones personales, dilemas éticos y una huelga que lo cambiará todo. Ya van dos temporadas.

  4. Simplemente AliciaSerie colombiana con una premisa provocadora: Alicia está casada con dos hombres: un escritor famoso y un exsacerdote, sin que ninguno sepa del otro. La doble vida, los secretos y las mentiras ponen en jaque su estabilidad emocional.

  5. Juan Gabriel: Debo, puedo y quieroDocuserie íntima sobre el icónico cantante Juan Gabriel. A través de videos personales y entrevistas inéditas, se revela su talento, sacrificios y la dualidad entre su vida pública y privada.

     

Cinco películas para ver en Netflix

  1. Maldita SuerteUna película de suspenso y drama ambientada en los casinos de Macao. Un apostador con deudas se ve seducido por una misteriosa mujer en una mesa de Bacará, desatando una trama de riesgo, engaños y ambición.

  2. La mujer del camarote 10Thriller psicológico: una periodista a bordo de un lujoso yate asegura haber visto a alguien caer por la borda, pero cuando trata de alertar a los demás, nadie la cree. Entre la duda y el peligro, ella decide investigar a toda costa.

  3. FrankensteinLa esperada adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley llega a Netflix. Con Oscar Isaac como el doctor Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura, la película explora los límites del conocimiento científico y el sufrimiento de la creación.

  4. La mujer de la filaDrama social basado en hechos reales: una madre lucha contra un sistema judicial corrupto para liberar a su hijo de la cárcel. En el proceso, se une a otras mujeres que comparten su dolor y sus esperanzas.

  5. MangoUna película dramática romántica danesa. Una hotelera ambiciosa y su hija viajan a Málaga en busca de respuestas, y allí se conectan con la calidez de una huerta de mangos y con lo que les faltaba en sus vidas.

     

