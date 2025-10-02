Uno contra uno: es una de las comedias más famosas de Julia Roberts pero estuvo marcada por una feroz pelea

Es una de las comedias más famosas de Julia Roberts pero estuvo marcada por una feroz pelea.

Julia Roberts es una de las actrices más famosas de Hollywood y en su trayectoria figuran decenas de películas románticas queridas como La boda de mi mejor amigo, Notting Hill, Mujer bonita y Comer, Rezar, Amar. Entre ellas figura Uno contra otro, en la que Roberts actuó junto a Nick Nolte, una comedia que guarda una impensada historia de peleas.

Uno contra otro cuenta la historia de Peter Brackett (Nick Nolte) y Sabrina Peterson (Julia Roberts), quienes son dos competitivos reporteros rivales de Chicago a los que se les encarga la cobertura de un accidente de tren. Él es un reportero cínico y veterano, mientras ella es una novata dispuesta a arriesgar lo que sea por conseguir una noticia. Cuando ambos descubren que hay algo más turbio tras el siniestro, deciden a regañadientes unir sus fuerzas.

Desde el inicio del rodaje Julia Roberts y Nick Nolte no se llevaron nada bien. Al parecer, no se soportaban y eso llevó a que tengan una fría relación. La tensión se mantuvo entre ellos y con todo el equipo de producción durante toda la filmación. De hecho, en su estreno Roberts y Nolte remarcaron en diversas entrevistas que no volverían a compartir tiempo en pantalla.

En qué plataforma se puede ver la película Uno contra otro

Por el momento la película Uno contra otro no está disponible en ninguna plataforma de streaming en Argentina. Aún así, hay fragmentos de la película y copias en Youtube y en otras plataformas de streaming piratas.