EN VIVO
Netflix

Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 10 al domingo 16 de noviembre 2025

Cinco películas y cinco series disponibles en Netflix para ver durante la semana.

10 de noviembre, 2025 | 08.37

Esta semana de noviembre, del lunes 10 al domingo 17, es un buen momento para hacer espacio en el sofá y explorar el variado catálogo de Netflix: desde thrillers internacionales hasta documentales emotivos, pasando por anime y comedias románticas, e incluso algunos estrenos. A continuación, cinco películas y cinco series que podés considerar para maratonear y que realmente valen la pena.

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Netflix.

Películas disponibles en Netflix

  1. Una casa de dinamita es un contundente thriller político de 2025 en el que un misil de origen desconocido impacta en Estados Unidos y se desata una carrera contrarreloj para encontrar al responsable. Crudo y tenso, ideal para quienes buscan algo con sustancia y que genere conversación.

  2. Maldita suerte nos lleva a Macao y al mundo de las apuestas; protagonizada por Colin Farrell, la película explora la superstición y la tensión personal. Perfecta para quienes quieren una trama con glamour y dilemas más allá del juego.

    MÁS INFO

  3. El elixir de la inmortalidad es un filme de terror indonesio de 2025 en el que un misterioso elixir revive a los muertos en una aldea. Si te van los sustos y los giros sobrenaturales, esta es una gran elección.

  4. Tiendita familiar es un drama indio de 2025: un ejecutivo abandona la ciudad para hacerse cargo del pequeño restaurante de su familia y descubre que su pasado lo alcanza. Sensible, amable, ideal para ver en una tarde tranquila.

  5. 27 noches (2025) aborda una historia impactante: una mujer mayor es internada por sus hijas en un psiquiátrico y surge el debate sobre si su actitud es enfermedad o libertad. Muy recomendable si lo que buscas es un cine que toque fibras humanas y cuestiones familiares profundas.

     

Series disponibles en Netflix

  1. Nadie quiere esto es una comedia romántica de 2025 en la que una presentadora de pódcast y un rabino soltero se enamoran: un choque de mundos que se convierte en historia. Ligera, divertida, buena para desconectar.

  2. Stranger Things merece estar en la lista por su inmenso impacto y porque siempre conviene revisitarla o ponerse al día si la dejaste pendiente. Además, está por estrenar su quinta y última temporada, así que estaría bien refrescar la historia porque será tendencia en los próximos meses. 

  3. Juan Gabriel: debo, puedo y quiero es una miniserie documental de 2025 sobre Juan Gabriel: con material inédito y una mirada íntima al artista mexicano. Una excelente opción si te interesa la música latina y las biografías bien contadas.

    MÁS INFO

  4. Respira (temporada 2) se acaba de confirmar su fecha de estreno en Netflix: la segunda temporada está disponible o próxima, según región. Si viste la primera, es el momento de continuar; si no, puedes arrancar ahora para engancharte.

  5. One Punch Man es un anime de superhéroes: un tipo tan potente que matar con un solo golpe lo aburre… pero la serie arrastra mucho humor, acción y reflexión sobre el poder. Ideal para una noche de animación ligera pero entretenida.

     

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruiído y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas