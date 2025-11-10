Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 10 al domingo 16 de noviembre 2025

Esta semana de noviembre, del lunes 10 al domingo 17, es un buen momento para hacer espacio en el sofá y explorar el variado catálogo de Netflix: desde thrillers internacionales hasta documentales emotivos, pasando por anime y comedias románticas, e incluso algunos estrenos. A continuación, cinco películas y cinco series que podés considerar para maratonear y que realmente valen la pena.

Una casa de dinamita es un contundente thriller político de 2025 en el que un misil de origen desconocido impacta en Estados Unidos y se desata una carrera contrarreloj para encontrar al responsable. Crudo y tenso, ideal para quienes buscan algo con sustancia y que genere conversación.

Maldita suerte nos lleva a Macao y al mundo de las apuestas; protagonizada por Colin Farrell, la película explora la superstición y la tensión personal. Perfecta para quienes quieren una trama con glamour y dilemas más allá del juego.

El elixir de la inmortalidad es un filme de terror indonesio de 2025 en el que un misterioso elixir revive a los muertos en una aldea. Si te van los sustos y los giros sobrenaturales, esta es una gran elección.

Tiendita familiar es un drama indio de 2025: un ejecutivo abandona la ciudad para hacerse cargo del pequeño restaurante de su familia y descubre que su pasado lo alcanza. Sensible, amable, ideal para ver en una tarde tranquila.