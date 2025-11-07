Reparto de "The Witcher", temporada 4: guía de quién es quién en la serie de Netflix

"The Witcher" cuarta temporada, disponible en Netflix.

La cuarta temporada de The Witcher arranca en un momento clave: tras los eventos demoledores del tercer ciclo, los protagonistas se encuentran dispersos en un mundo envuelto por la guerra y la traición. El brujo mutante Geralt de Rivia (interpretado ahora por Liam Hemsworth) ha decidido que su neutralidad ya no es viable y se involucra de lleno: su objetivo es reunirse con la princesa Cirilla (Ciri) y con la hechicera Yennefer de Vengerberg, cuyas trayectorias personales lo han separado de él.

La historia se divide en tres caminos principales: Geralt reúne una compañía variopinta para salvar a Ciri; Yennefer toma las riendas de un grupo de hechiceras para hacer frente a un peligro creciente; y Ciri, reinventada como “Falka”, sobrevive al margen del Imperio de Nilfgaard con una banda de jóvenes forajidos llamados The Rats. El tono es más oscuro, la guerra llega a todos los rincones y los personajes deben redefinir sus lealtades y vínculos para intentar volver a estar unidos. Se estrenó en octubre de 2025 en Netflix y consta de ocho episodios.

Elenco de "The Witch", cuarta temporada

Geralt de Rivia (Liam Hemsworth) es un brujo: un cazador de monstruos con mutaciones, entrenado desde niño para enfrentar criaturas del Continente. En esta temporada lo vemos marcado por la batalla, emocionalmente agotado, pero decidido a mantener su “familia” (Ciri y Yennefer) como prioridad. Hemsworth hereda el papel luego de los primeros tres años de la serie y lo interpreta con una versión algo distinta del personaje.

Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) es una hechicera de gran poder, marcada por su pasado tortuoso, su ambición y su lealtad a quienes ama. En esta temporada, emerge como líder de las hechiceras en la academia de Aretuza, intentando asumir el legado dejado por su mentora mientras el peligro político se cierne sobre la magia.

Cirilla “Ciri” (Freya Allan) es princesa de Cintra, poseedora de una sangre especial y un destino ligado al brujo. En la temporada 4, tras huir y ocultarse, asume la identidad de “Falka” y se une a los Rats, una banda de marginados, intentando sobrevivir mientras su poder crece. La actriz Freya Allan la interpreta aportando una mezcla de rebeldía y vulnerabilidad.

Regis (Laurence Fishburne) es un nuevo personaje para la serie: un “vampiro superior”, con pasado complejo, que actúa como sanador y consejero. Su llegada introduce una capa más filosófica al show: cuestionamientos sobre monstruosidad, redención y lealtad. Interpretado por el veterano Laurence Fishburne, su papel genera expectación entre los fans.

Milva (Meng’er Zhang) es una arquera letal que se une al grupo de Geralt tras la separación del trío central. Funciona como scout, francotiradora y voz de la conciencia del equipo, aportando dinamismo al grupo conocido como la hansa. Meng’er Zhang la interpreta, trayendo una energía decidida que complementa la misión del brujo.