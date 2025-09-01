Qué películas ver en Netflix en septiembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

Entre opciones para grandes y chicos, se destacan historias de acción, comedia, romance, suspenso y animación

El catálogo de películas en Netflix se renueva cada mes y septiembre 2025 llega con una gran variedad de títulos que rápidamente se posicionaron entre los más reproducidos en la plataforma. Entre estrenos, clásicos renovados y producciones familiares, el listado incluye opciones para todos los gustos, desde comedia y romance hasta acción y drama.

Las guerreras k-pop

Esta producción combina música, cultura juvenil y fantasía. Rumi, Mira y Zoey son tres superestrellas del k-pop que, además de conquistar escenarios multitudinarios, esconden un secreto: poseen superpoderes. Juntas enfrentan amenazas sobrenaturales para proteger a sus fans, en una historia que mezcla espectáculo y aventura.

La noche siempre llega

El drama social se hace presente en esta propuesta que expone las desigualdades urbanas. La trama sigue a una mujer que, ante un inminente desalojo, inicia una peligrosa travesía nocturna en busca de 25.000 dólares para salvar a su familia. Una historia intensa que refleja los sacrificios frente a la desesperación.

Welcome to Sudden Death

La acción es el eje central en este filme. Un exagente de las fuerzas especiales asiste a un partido de básquetbol cuando un grupo de criminales secuestra a su hija y a la dueña del estadio. Lo que parecía un evento deportivo se convierte en una batalla contra el tiempo, llena de peleas y adrenalina.

Mi año en Oxford

El romance y el drama se unen en esta historia ambientada en la prestigiosa universidad inglesa. Una joven estadounidense logra cumplir su sueño de estudiar allí, pero su vida toma un giro inesperado al enamorarse de un profesor encantador que oculta un secreto capaz de transformar su destino académico y personal.

Home: No hay lugar como el hogar

Esta opción animada, ideal para toda la familia, narra las aventuras de un extraterrestre que comete un error al revelar la ubicación secreta de su especie. Para escapar de los problemas, se cruza con Tip, una niña valiente con la que inicia una amistad llena de aprendizajes, humor y emociones.

Happy Gilmore 2

Adam Sandler regresa al papel que lo catapultó en la comedia deportiva. En esta secuela, Happy Gilmore vuelve al golf con el objetivo de cumplir el último deseo de su hija. Con el característico humor del actor, la película combina emoción, nostalgia y escenas disparatadas que conquistan a nuevas y viejas audiencias.

Taxi

La velocidad y la comedia marcan el pulso de esta historia. Una joven con aspiraciones de piloto de carreras gana notoriedad como la taxista más rápida de la ciudad. Su talento la lleva a colaborar con un policía en la persecución de una peligrosa banda de ladrones de bancos, entre persecuciones y giros inesperados.

PAW Patrol: La película

El fenómeno infantil también figura entre las más vistas en Netflix. Los valientes cachorros liderados por Ryder se enfrentan al alcalde Humdinger, quien amenaza con apoderarse de Ciudad Aventura. Con mensajes sobre trabajo en equipo y valentía, esta producción anima a los más chicos con una historia entretenida y colorida.

El cliente

El suspenso legal se destaca en este clásico que vuelve a ser tendencia. Un niño de 11 años se convierte en testigo clave de un asesinato y su vida corre peligro. Con la ayuda de una abogada que también enfrenta sus propios demonios, se desarrolla un relato intenso donde la justicia y la supervivencia se ponen a prueba.

Luna de miel en familia

El humor romántico cierra el listado. Tras una desastrosa cita a ciegas, dos padres solteros vuelven a encontrarse inesperadamente durante unas vacaciones de lujo junto a sus hijos. Entre enredos, situaciones cómicas y momentos emotivos, surge una historia que combina diversión familiar con la búsqueda del amor.