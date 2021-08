Netflix: las series y películas que se van en agosto de 2021

Netflix elimina de su catálogo una lista de series y películas durante el mes de agosto de 2021. Cuáles son los contenidos y el por qué de la curiosa decisión de la plataforma.

Netflix no para de crecer. El gigante del streaming sigue acumulando suscriptores de todo el planeta -ya superó los 200.000- y promete seguir creciendo y sumando millones de dólares. Sin embargo, y a pesar de la gran fortuna que ha sumado, tiene una estrategia política sumamente curiosa: cada mes elimina series y películas de la plataforma. ¿Por qué ocurre esto y cuáles son las producciones que se van en agosto de 2021?

La empresa estadounidense sigue extendiendo sus arcas tratando de implementar nuevos métodos y también apostando por contenidos que responden a las búsquedas e intereses de los usuarios de todo el mundo. Es decir, para todos, todas y todes. ¿El objetivo? Lograr que nuevos usuarios se sumen al servicio y que los que tiene se mantengan. Por lo pronto, esto último ha funcionado, aunque hay un detalle que sí fastidia a los suscriptores...

Desde hace más de un año, las autoridades de Netflix eliminan contenido de su amplio catálogo. Incluso, suele suceder con las películas y series que son clásicos o resultan muy buenas para miles y miles de espectadores. Justamente esto ha generado que muchos opten por pensar en contratar otros servicios como Prime Video, Disney + (Disney Plus) y HBO Max, entre otras, que también crecen cada vez más.

El catálogo de Netflix.

Por qué Netflix elimina series y películas de su catálogo:

En los últimos años, Netflix tomó la decisión de valorar mucho más su marca: comenzar a realizar producciones propias de series y películas, y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. En definitiva, y al sacar cuentas, consideran que tiene un costo menor el hecho de producir contenido 100% nuevo u original, y un resultado económico mucho mayor.

Las series y películas que Netflix elimina y retira del catálogo en agosto de 2021

1 de agosto

- A Chinese Odyssey 2

- Sleepy Hollow

- Star Trek: Into Darkness

- Are We Done Yet?

- Soltero en Casa

- Aussie Gold Hunters

- Bleach

- Casino Tycoon

- The Return of Chen Zhen

- Collateral

- Cómo perder un hombre en 10 días

- Infernal Affairs 2

- Infernal Affairs 3

- Doubles Cause Troubles

- Reto de Valientes

- Facing the Giants

- Rampant

- Empire of the Tsars

- Érase una vez en México

- EuroTrip

- Everyday Miracles

- Grand Designs

- Hero

- Hinterland

- Holding the Man

- Bajos Instintos

- Justice, My Foot!

- Little Dragon Maiden

- Loca Academia de Policías 2

- Love in a Puff

- Love in the Buff

- Mad World

- Mean Girls 2

- Hombres de Negro

- Save the Last Dance

- En el Corazón del Mar

- Nurses Who Kill

- The Guest

- The Forger

- El Mesías

- El Rey y Yo

- Barnyard

- Jack Ryan: Operación Sombra

- Las vueltas de la vida

- Big Fish

- Penn & Teller: Fool Us

- Pan

- Queen of no Marriage

- Rango

- Roll Red Roll

- Regal Academy

- Road Trip

- Ten Years

- The Code: temporada 1

- The Truth about Alcohol

- V de Venganza

- Weeds on Fire

2 de agosto

- El cumple de la abuela

3 de agosto

- Marching Orders

5 de agosto

- Alarmoty in the Land of Fire

- Detention Letter

6 de agosto

- Suicide Squad

8 de agosto

- No Cure for Cancer

10 de agosto

- Las muñecas de la mafia

13 de agosto

- The Unsung Heroes of Apollo

- Orphan Black

14 de agosto

- This is 40

- Honey 2

- Land of the Lost

- The Invention of Lying