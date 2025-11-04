Netflix extiende Halloween y hay furor por una nueva película asiática

La historia sigue a una familia que dirige un negocio de hierbas medicinales en una aldea de Java, isla de Indonesia.

Ambientada en una aldea de Indonesia, "El Elixir de la Inmortalidad" tensiona la barrera de lo mitológico, terrorífico y tragedia familiar y se erige como una de los estrenos más convocantes de Netflix.

Dirigida por Kimo Stamboel, escrita por Agasyah Karim, Khalid Kashogi y Stamboel y estrenada el 23 de octubre, abre una cápsula ancestral cargada de secretos y sangre: lo que comienza como una curiosidad mística pronto se convierte en una pesadilla colectiva, donde la promesa de la vida eterna cobra un precio imposible de pagar.

"Indonesia no es precisamente famosa por sus películas de zombis, pero El elixir de la inmortalidad resulta ser una grata sorpresa. … Visualmente, está por encima de la media para este tipo de producción. Los efectos prácticos son sorprendentemente sólidos: las transformaciones, la sangre y el caos se manejan con energía y sin abusar de los efectos CGI", se lee en una de las reviews compartidas en el portal Metacritic.

¿De qué se trata El Elixir de la Inmortalidad?

La historia sigue a una familia que dirige un negocio de hierbas medicinales en una aldea de Java, isla de Indonesia. En su búsqueda por innovar, desarrollan una poción que pretende ser revolucionaria. Pero el descubrimiento desencadena un desastre: el brebaje revive a los muertos y provoca un brote zombi en el pueblo.

Mientras el caos se expande, la familia debe dejar de lado sus conflictos internos para unirse y enfrentar la amenaza no solo de los muertos vivientes, sino también de sus propios secretos enterrados. En medio de la destrucción, el filme mezcla elementos de folklore javanés, misticismo, gore explícito y el clásico apocalipsis zombi.

Para quienes disfrutan del terror global y de propuestas que mezclan tradición local con horror moderno, El elixir de la inmortalidad ofrece un enfoque distinto. Su ambientación rural, su combinación de misticismo y apocalipsis, y la dinámica familiar bajo presión la convierten en más que una simple producción de zombis: es una historia sobre culpa, unión y supervivencia.

Ficha técnica de El Elixir de la Inmortalidad