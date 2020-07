Moria Casán confirmó que formará parte del elenco de una nueva serie que se estrenará en Netflix. La conductora compartirá pantalla con Eric Roberts, hermano de la actriz Julia Roberts y nominado al Oscar como Mejor actor de reparto por la película "Runaway Train".

"Me hablaron de Netflix y ya tengo una parte del proyecto para hacer una serie donde hay una colombiana, una argentina (que sería yo) y una ecuatoriana; con el hermano de Julia Roberts", confirmó Casán en diálogo con La Once Diez y dijo que "el rodaje va a ser apenas se abra todo".

Además, la One contó que se trata de un thriller erótico y afirmó que "el libro está muy bueno".

No es la primera vez que Casán participa en una producción de la plataforma de contenidos audiovisuales, Netflix. En 2016, tras su detención en Paraguay, fue elegida para promocionar la cuarta temporada de la serie Orange is The New Black y su participación causó gran repercusión.

Durante la entrevista, Casán admitió que por primera vez no tiene muchas ganas de trabajar y descartó la posibilidad de estar en Cantando por un Sueño. "Generalmente hablamos con Marcelo Tinelli y él mismo siente que si llego a volver en algún momento va a ser con otra cosa que no sea ser jurado", manifestó.

Igualmente, la One afirmó que sí podría estar cerca de conducir un programa para drags queens en la TV Pública. "Todavía nadie me llamó, pero tenemos trato directo con Fabiola Yañez", contó Casán. "Yo nunca pido nada en mi vida, no me gusta, pero me parece que esas minorías, que están siendo siempre relegadas, si se supone que somos todos inclusivos, habría que pasar en la tele pública el concurso que voy a hacer por streaming. Voy a elegir una drag queen federal", sostuvo.

"Yo ya hice el concurso de drag queens en Incorrectas y el que salió ganador es muy amigo de Estanislao Fernández, que tiene muy buena onda conmigo", contó Casán y dijo que a ella "le gustaría un espacio donde se pueda ver todo lo que es ese arte, que es muy teatral, es increíble”. Es un arte muy disruptivo y muy vanguardista, admitió.