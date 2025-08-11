En un mundo donde las opciones de entretenimiento parecen infinitas, encontrar un contenido que pueda disfrutar toda la familia puede convertirse en un verdadero desafío. Entre películas, documentales y ficciones de todos los géneros, Netflix se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por los argentinos para compartir momentos frente a la pantalla. Dentro de su extenso catálogo, hay series pensadas para todos los gustos y edades, que combinan historias atrapantes, valores positivos y un toque de humor o emoción que cautiva a grandes y chicos por igual.
Desde aventuras animadas hasta comedias entrañables y series de fantasía que despiertan la imaginación, la plataforma ofrece títulos ideales para disfrutar juntos. A continuación te compartimos las mejores 10 series de Netflix para ver en familia, una selección que garantiza maratones llenos de risas, sorpresas y, sobre todo, momentos de conexión.
Las mejores 10 series de Netflix para ver en familia
- Merlina: mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.
- Stranger things: cuando un niño desaparece, sus amigos, la familia y la policía se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos al tratar de encontrarlo. Su ausencia coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y la aparición de una extraña niña.
- Nuestro planeta: la belleza natural del planeta y cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos, desde el remoto desierto ártico hasta las selvas de América del Sur.
- El chavo del 8: icónica comedia mexicana que sigue las desventuras de un niño huérfano que vive en un barril dentro de una colorida vecindad. Con humor inocente y situaciones cotidianas, la serie muestra sus interacciones con entrañables personajes como Doña Florinda, Don Ramón, Quico y La Chilindrina, convirtiéndose en un clásico de la televisión latinoamericana.
- Hora de aventura: Finn, de doce años, lucha contra el mal en la Tierra de Ooo. Con la ayuda de su canino mágico, Jake, Finn recorre la Tierra de Ooo reparando las injusticias y luchando contra el mal.
- Bridgerton: ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense.
- Sex Education: Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo. Otis se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela.
- La casa de papel: una banda organizada de ladrones se propone cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe.
- Adolescencia: el mundo de una familia da un vuelco tras el arresto de su hijo de 13 años, acusado de asesinar a una compañera. Los cargos en su contra los obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de todo padre.
- Emily en París: Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, es contratada para proporcionar una perspectiva estadounidense en una empresa de marketing en París.