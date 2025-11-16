Mala Influencer se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en Argentina.

El catálogo de Netflix sumó en octubre una de las series más hipnóticas de su repertorio y que hoy integra el top 5 de lo más visto en Argentina: Mala Influencer.

Creada por Kudi Maradzika y protagonizada por Jo-Anne Reyneke, Cindy Mahlangu y Thapelo Mokoena, la producción de sólo 7 episodios combina elementos de comedia negra, drama contemporáneo y un lenguaje visual estilizado que la convierten en una propuesta ideal para maratonear.

¿De qué se trata la serie Mala Influencer?

Mala Influencer sigue las aventuras de una creadora de contenido cuya vida virtual, cuidadosamente curada para proyectar éxito y autenticidad, contrasta radicalmente con un detrás de escena plagado de inseguridades, desastres personales y decisiones cuestionables.

Con humor filoso y una mirada desencantada, pero divertida del mundo digital, la serie sudafricana se posiciona como una propuesta que dialoga con la época, interpela tanto a quienes consumen contenido online como a quienes lo producen, y evidencia cómo cada “me gusta” puede detonar una historia mucho más compleja de lo que muestra la pantalla.

“Cuando llega el momento de ponerse serio, es más que capaz. Además, los comentarios desechables, los gags recurrentes y los momentos de comedia física realmente juegan a su favor", destacó el crítico Jonathon Wilson en Ready Steady Cut.

Ficha técnica de Mala Influencer