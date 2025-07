¿Habrá temporada 3 de "Sandman" en Netflix? Esto se sabe de la serie.

Sandman fue una de las grandes apuestas de Netflix en el género de fantasía y terror, basada en la aclamada obra de Neil Gaiman. La primera temporada se convirtió en un fenómeno global y atrajo a millones de espectadores.

Sin embargo, la segunda entrega no logró repetir ese éxito y fue considerada un fracaso en términos de audiencia, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la serie. Ante este panorama, los fans se preguntan si habrá una temporada 3 o si la historia de Dream llega definitivamente a su fin.

¿Habrá temporada 3 de "Sandman" en Netflix?

Netflix no renovará Sandman para una temporada 3. La plataforma decidió que la segunda entrega, dividida en dos volúmenes, será la última. El primero, con los episodios 1 al 6, se estrenó el 3 de julio, y el segundo, con los episodios 7 al 11, llegará el 24 de julio. Además, se lanzará un episodio extra especial el 31 de julio, enfocado en Muerte (Kirby Howell-Baptiste), aunque aún no se reveló qué historia adaptará.

"Sandman" llegó a su fin con la temporada 2.

Esta decisión no sorprendió a los creadores. El showrunner Allan Heinberg explicó que la producción ya sabía que solo había material para una temporada más. “Cuando revisamos los cómics, nos dimos cuenta de que la historia restante alcanzaba para cerrar en una sola temporada”, aseguró.

¿Por qué "Sandman" no tendrá temporada 3?

Hay dos motivos principales detrás de la decisión de que Sandman no tenga temporada 3. El primero tiene que ver con la fidelidad a la obra original. La serie siempre estuvo pensada para contar el arco completo de Dream sin añadir contenido extra que alargara innecesariamente la narrativa. Heinberg señaló: “Estamos agradecidos con Netflix por permitirnos hacer una adaptación fiel que sorprenda a los fans”.

El segundo motivo es el bajo rendimiento de la segunda temporada. A pesar de adaptar arcos muy esperados como Season of Mists, Brief Lives y The Kindly Ones, la entrega no logró replicar el impacto de la primera. Esto reforzó la idea de concluir con un final planificado y no arriesgarse a una caída mayor en popularidad.

Con la emisión de su segunda temporada y el episodio extra, Sandman se despide como una serie que marcó un antes y un después en las adaptaciones de cómics, dejando un cierre épico aunque para muchos, prematuro. Resta por disfrutar de los episodios de la temporada 2 y recordar con cariño la historia.