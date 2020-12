"Cobra Kai" y "Gambito de dama", las series más buscadas en Argentina durante el 2020.

En un año atravesado por la pandemia de COVID-19, Google presentó su informe anual de búsquedas en Argentina. Repasamos el Top 10 de programas de televisión y series que más despertaron la curiosidad de los argentinos.

Primer lugar: "Cobra Kai"

Basada en la mítica saga "Karate Kid", esta original serie junto a los protagonistas de la película en una trama completamente original. Tras dos temporadas exitosas, Netflix anunció que el próximo 8 de enero de 2021 saldrá la tercera tanda de episodios.

Segundo lugar: "Gambito de dama"

La serie estadounidense protagonizada por la argentina Anya Taylor-Joy fue estrenada en Netflix el 23 de octubre y causó un inesperado fenómeno en redes. Inmediatamente, la historia de la joven ajedrecista escaló al puesto número uno de 69 de los 190 países en los que se lanzó, incluyendo Argentina.

Tercer lugar: "Floricienta"

A 16 años de su estreno, Telefe reestrenó la tira juvenil de Cris Morena, protagonizada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. Los fanáticos no solo la volvieron tendencia en redes, sino que el show cosechó picos de 18 puntos de rating.

Cuarto lugar: "Poco Ortodxa"

En cuatro capítulos y basada en hechos reales, "Poco Ortodoxa" fue un éxito inesperado de Netflix que narra la lucha por su independencia de una joven que crece en el seno de una comunidad jasídica en Brooklyn. Protagonizada por son Shira Haas, Amit Rahav y Jeff Wilbusch, la serie está basada en la autobiografía de Deborah Feldman y fue estrenada en marzo de este año.

Quinto lugar: "MasterChef Celebrity"

Telefe volvió con una edición renovada de "MasterChef" y le sumó famosos a la competencia. El reality culinario conducido por Santiago del Moro se transformó en lo más visto del año en Argentina, con picos de rating que superaron los veintidós puntos desde su debut, en octubre.

Sexto lugar: "Elite"

El drama juvenil de Netflix se quedó con el sexto puesto. Con tres temporadas protagonizadas por Omar Ayuso, Aron Piper, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Gergona Amorós y Claudia Salas la serie cosechó un buen número de seguidores. La cuarta temporada tuvo que detenerse luego de un caso de COVID-19 en el elenco.

Séptimo lugar: "Anne with an E"

Uno de los shows que más dio que hablar en 2020 fue la serie australiana de Netflix "Anne with an E". Basada en la secuela de libros Ana la de Tejas Verdes, escrita por Lucy Maud Montgomer, no tuvo los picos de audiencia necesarios para que la plataforma siguiese apostando por ella. Cancelada, despertó la furia entre sus seguidores.

Octavo lugar: "Bake Off"

El escándalo de Samanta Casais potenció la segunda edición de "Bake Off", el reality del año. Conducido por Paula Chaves, el programa de repostería tuvo una final encarnizada que desató una fuerte polémica en redes.

Noveno lugar: "Cantando 2020"

El Trece pudo colarse en el Top 10, aunque en el anteúltimo puesto. El reality de canto conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández no tuvo el impacto que Laflia deseaba, aunque se supo mantener en agenda diaria.

Décimo lugar: "Divina comida"

Un programa que pasó sin penas ni glorias aunque, por lo visto, tuvo fuerte injerencia en tráfico de búsquedas. En el programa de Telefe semana a semana competían cinco famosos, invitando a cenar al resto a sus casas para hacer de anfitriones.