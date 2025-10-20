Final de "Old Money" (Amor y Riqueza).

Old Money (Amor y Riqueza) es el nuevo fenómeno turco de Netflix. La serie combina drama, romance y lujo en una historia que explora los límites del poder y las emociones. Ambientada en Estambul, la serie sigue la vida de Nihal Baydemir, una joven diseñadora que regresa de Francia para ayudar a su familia arruinada. Su regreso la lleva a trabajar para los Bulut, una poderosa familia de empresarios, donde conoce a Osman, un hombre hecho a sí mismo que representa el ascenso del “nuevo dinero”. La relación entre ambos pronto se convierte en una tormenta de sentimientos, orgullo y secretos que enfrentan a dos mundos: la herencia contra el esfuerzo, la tradición contra la ambición.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie creada por Meriç Acemi y dirigida por Uluç Bayraktar se centra en la tensión entre lo que aparentan los personajes y lo que realmente desean. Mientras los Baydemir luchan por conservar su legado, los Bulut buscan afirmarse en una élite que nunca los aceptó del todo. En medio de ese conflicto, la historia propone una reflexión sobre el amor, la clase social y la búsqueda de identidad.

El final de “Old Money” (Amor y Riqueza)

En el desenlace, Nihal decide dejar Estambul y regresar a Francia tras una serie de malentendidos con Osman. Herida por la desconfianza y el orgullo de ambos, renuncia al amor y busca empezar de nuevo lejos del caos familiar. Antes de irse, su amigo Engin le propone matrimonio, ofreciéndole estabilidad y compañía, pero ella no le da una respuesta clara.

Mientras tanto, su padre Sulhi Baydemir, para salvar el honor de la familia, entrega la casa ancestral —símbolo del viejo dinero— a los Bulut, en un acto de sacrificio que refleja el colapso de su linaje. Osman, que siempre soñó con poseer esa mansión, finalmente la obtiene, pero su triunfo llega vacío: Nihal ya se ha marchado. En una secuencia final cargada de simbolismo, Osman recuerda haber visto a Nihal de niña saludando desde esa misma casa, revelando que su obsesión no era con la propiedad, sino con ella.

"Old Money" (Amor y Riqueza), disponible en Netflix.

Significados del final de “Old Money” (Amor y Riqueza)