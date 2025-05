Final explicado de "Legado", la serie de Netflix.

Las ficciones españolas siguen demostrando su potencia narrativa en Netflix, y Legado, la nueva serie creada por Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral, no es la excepción. Estrenada el 16 de mayo de 2025, esta producción protagonizada por José Coronado rápidamente se posicionó entre lo más visto del catálogo.

Con una trama familiar cargada de traiciones, secretos de Estado y ambiciones desmedidas, el cierre de su primera temporada dejó más preguntas que respuestas. Es por esto que, a continuación, te explicamos el final de la serie y analizamos los puntos clave que podrían marcar el rumbo de una futura segunda entrega.

El final de Legado revela uno de los secretos mejor guardados de la temporada: la verdadera causa de la muerte del periodista Bruno Escudero. Durante toda la serie se sostiene que fue víctima de un atentado en Afganistán, pero la verdad sale a la luz en el episodio final. Lara Seligman (María Morera), la hija menor de Federico, accede a una entrevista inédita en la que su padre confiesa que Escudero fue asesinado tras descubrir que soldados españoles traficaban droga en vuelos militares hacia España.

Este dato no solo cambia por completo la percepción sobre la figura del patriarca, interpretado por José Coronado, sino que también expone el nivel de corrupción y pactos de silencio entre el Gobierno y el emporio mediático de los Seligman. Federico no solo ocultó el crimen, sino que impidió que su hijo Andrés (Diego Martín) lo revelara, protegiendo así un acuerdo con el Estado que garantizaba poder e impunidad. "No es cuestión de dinero, es cuestión de poder", dice en una frase que resume el espíritu de toda la serie.

En paralelo, el episodio cierra con la venta oficial de la empresa familiar a un fondo de inversión. Lo que aparenta ser una movida financiera estratégica se revela como una operación impulsada por chantajes, acuerdos oscuros y traiciones entre los propios miembros de la familia, incluida Guadalupe (Natalia Huarte), ministra del Gobierno y figura que hasta el momento parecía incorruptible.

El personaje de Yolanda (Belén Cuesta) también queda envuelto en un halo de misterio. Ella cree haber ordenado la muerte de Vargas, un socio clave en la historia, pero descubre que el supuesto sicario niega haber cumplido la orden. Aun así, en otra escena, el mismo hombre aparece amenazando a otro personaje. ¿Es o no un sicario? ¿Y quién está detrás de la muerte de Vargas?

¿Habrá segunda temporada de Legado?

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente una continuación, el éxito rotundo de la serie y la cantidad de cabos sueltos que deja el final hacen pensar que una segunda temporada es casi un hecho. Las repercusiones de la revelación sobre Escudero, la reacción del Gobierno ante la denuncia pública de Lara, la ambigua situación de Yolanda y las consecuencias de la venta del conglomerado auguran una trama aún más explosiva.