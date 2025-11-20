Final explicado de "La bestia en mí", la serie de Claire Danes de Netflix

Claire Danes protagoniza "La bestia en mí", disponible en Netflix.

La bestia en mí es una miniserie de ocho episodios disponible en Netflix desde noviembre de 2025. Protagonizada por Claire Danes (como Aggie Wiggs) y Matthew Rhys (como Nile Jarvis), esta serie intrigante explora el dolor, la obsesión y la moralidad desde una mirada trágica y sofisticada.

La trama de "La bestia en mí"

Aggie Wiggs es una escritora reconocida que atraviesa un bloqueo creativo tras la muerte de su pequeño hijo. Vive aislada, emocionalmente quebrada, hasta que su vida da un vuelco con la llegada de su nuevo vecino: Nile Jarvis, un magnate inmobiliario poderoso y enigmático. En su pueblo circulan rumores: Nile estuvo implicado en la desaparición de su primera esposa, Madison. Atraída por ese misterio, Aggie propone escribir su biografía, y pronto se ve inmersa en un retorcido juego mental, donde sus propias heridas se mezclan con los secretos oscuros de Nile.

En el camino, la serie aborda temas como la culpa (especialmente la de Aggie por la muerte de su hijo), el poder manipulador de la riqueza, la soledad intelectual, y la línea difusa entre víctima y agresor. Además de Danes y Rhys, el reparto incluye a Brittany Snow como Nina Jarvis, la esposa embarazada de Nile, a Natalie Morales como Shelley, una figura cercana a Aggie, y a Jonathan Banks como el padre de Nile.

Final explicado de "La bestia en mí"

En el desenlace, Aggie descubre que Nile Jarvis sí mató a su primera esposa, Madison, y que también asesinó al agente del FBI que la ayudaba (Brian Abbott). Además, se revela que Teddy Fenig (el joven implicado en el accidente que mató al hijo de Aggie) fue asesinado por Nile, quien luego dejó su cuerpo en la casa de Aggie para incriminarla. Aggie finalmente se entrega a las autoridades, y convence a Nina de grabar una confesión de Nile; con esa prueba él es arrestado.

En prisión, Nile es apuñalado por otro reo en un complot organizado por su propio tío, Rick, como acto de venganza. Mientras tanto, Aggie publica su libro titulado La bestia en mí, en donde reflexiona sobre su vínculo íntimo con Nile y reconoce que, en su dolor, también albergaba una parte oscura. El cierre es poético y perturbador: Nina, ya madre del hijo de Nile, lee el libro mientras sostiene al bebé, meditando sobre la herencia del mal y el karma.

El título alude no solo a Nile, sino también a Aggie: su lado más primitivo, violento y resentido. La serie propone que la línea entre “monstruo” y “humano herido” puede ser tenue. A través de sus personajes, se reflexiona sobre cómo el dolor profundo puede despertar impulsos obsesivos, vengativos, incluso depredadores, pero también sobre la posibilidad de redención a través de la verdad y el reconocimiento de esos demonios interiores.