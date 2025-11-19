El último samurái en pie, la serie más vista de Netflix.

Netflix estrenó una serie sobre la batalla épica por la supervivencia en la era Meiji y que lidera en el ranking de las más vistas: El último samurái en pie.

Ambientada en el convulsionado Japón de finales del siglo XIX, la ficción dramática de sólo seis episodios, marca una apuesta fuerte por parte de la plataforma de streaming para combinar la tradición samurái con la tensión de una competencia mortal moderna.

¿De qué se trata El último samurái en pie?

La serie sigue a Shujiro Saga, un antiguo samurái invicto que, tras perder su lugar en la sociedad, se ve envuelto en una competencia letal para salvar a su familia. En plena era Meiji, cuando la clase de luchadores japoneses de la casta militar se encuentra en desuso y la modernización amenaza sus valores, 292 guerreros son convocados a un juego mortal llamado Kodoku, mediante el cual deben robar etiquetas de madera a sus oponentes mientras avanzan desde Kioto hacia Tokio. El premio por sobrevivir es altísimo: 100.000 millones de yenes, una cifra que refleja tanto la ambición como la desesperación de quienes participan.

Basada en la novela homónima de Shogo Imamura y dirigido por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi y Toru Yamamoto, El último samurái en pie alcanzó un 100% de reseñas positivas entre los críticos de Rotten Tomatoes. Además, personalidades como Hideo Kojima, conocido diseñador de videojuegos, destacaron su estructura narrativa.

"Me vi del tirón El último samurái en pie... ¡Fue buenísima! Me encanta la ambientación al estilo Yamada Futaro y Squid Game. ... Los giros argumentales entre el bando del Kodoku, los organizadores y el gobierno tienen un ritmo perfecto. Y no dudan en eliminar a personajes bien definidos...", señaló.

El último samurái en pie se erige así como una propuesta arriesgada y fascinante: lleva al límite el concepto tradicional del honor samurái al mezclarlo con una competencia mortal al más puro estilo de “juego de supervivencia”.

Ficha técnica de El último samurái en pie