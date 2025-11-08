Death by Lightning, la nueva miniserie de Netflix de los creadores de Game of Thrones

Netflix estrenó esta semana Death by Lightning, la nueva miniserie creada por David Benioff y D.B. Weiss, los cerebros detrás de Game of Thrones. De sólo cuatro episodios y con un debut más que prometedor al sumar un 90% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes, el drama político que sacude la memoria se perfila a ser una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming de 2025.

¿De qué se trata Death by Lightning?

La trama reconstruye el asesinato del vigésimo presidente de los Estados Unidos, James A. Garfield, a manos de su admirador y asesino Charles Guiteau, quien creyó servir a una causa mayor.

Con guion de Mike Makowsky, conocido por dramatizar conflictos históricos con sensibilidad y tensión, lleva esta vez el foco hacia la figura del mandatario, un hombre cuya presidencia duró apenas unos meses y hacia la mente perturbada del homicida, que interpretaba su acto como “por el bien de la nación”. A través de flashbacks, cartas, diarios y debates públicos reconstruidos, la producción invita a repensar la fragilidad de la democracia en momentos de crisis.

A pesar de su reciente debut, Los Angeles Times describió la miniserie como "una obra de época inusualmente convincente", mientras que The Hollywood Reporter resaltó las actuaciones de Bradley Whitford y Shea Whigham, quienes integran el elenco en roles secundarios.

La banda sonora de Ramin Djawadi aporta una atmósfera cargada de dramatismo, tensión creciente y matices que conectan el pasado con la urgencia presente. El álbum, lanzado digitalmente el 31 de octubre de 2025, incluye 27 pistas con una duración total de 48 minutos.

Death by Lightning emerge así como una obra televisiva que va más allá del entretenimiento puro: es un ejercicio de memoria, una reflexión sobre la fragilidad del poder y la responsabilidad individual.

Ficha técnica de Death by Lightning