Final explicado de "El club del crimen de los jueves", la película de Netflix

El club del crimen de los jueves, disponible en Netflix.

La nueva película de Netflix, El club del crimen de los jueves, atrapó a muchos espectadores con su mezcla de humor y suspenso, y un grupo de jubilados que resuelve crímenes. Pero su final no solo cierra los misterios que persiguen, también deja un mensaje más profundo sobre lealtad, compañerismo y dignidad en la vejez.

Si todavía no viste la película, podés ver el tráiler a continuación y seguir la historia de los personajes de El club del crimen de los jueves:

¿Quién mató a Tony Curran?

El club del crimen trata de descifrar quién es el criminal que asesino a un joven en los años '70, cuando se enteran que Tony Curran (Geoff Ball), uno de los socios de la casa de retiro donde viven, ha muerto. La situación se complica aún más cuando, días después de esto, el otro socio de la casa, Ian Ventham (David Tennant) también muere.

La historia llega a su clímax cuando el grupo de protagonistas resuelve quién mató a Tony Curran. El responsable resulta ser Bogdan, el trabajador del cementerio, quien actuó en un momento de desesperación luego de que Tony retuviera su pasaporte, como medida de explotación laboral. Su confesión, grabada durante una partida de ajedrez con Elizabeth, revela un crimen nacido desde la presión y la impotencia.

En paralelo, se descubre que Ian Ventham, el empresario inescrupuloso, fue asesinado por John, el esposo de Penny. Su motivo: proteger un secreto guardado por décadas. Penny, que en su juventud había matado a Peter —el abusivo novio de Angela— y enterrado su cuerpo en el cementerio, ya no podía defenderse al encontrarse en coma. John decide tomar el control para que nadie sepa ese pasado, aun sabiendo que ello implicaría sacrificarlo todo.

El club del crimen de los jueves, protagonizada por Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley y Celia Imrie.

El gran cierre de "El club del crimen de los jueves"

El final de la película no se limita a resolver solo crímenes. Tras la muerte de Tony y John, Joyce es aceptada oficialmente en el club, convirtiéndose en la nueva integrante que hereda el legado de los fundadores. Además, un rayo de esperanza aparece cuando Joanna, la hija de Joyce, sugiere comprar Coopers Chase para preservarlo como un verdadero hogar y no como un negocio inmobiliario.

Un significado reflexivo

Más allá de los giros policiales, El club del crimen de los jueves plantea un espacio para cuestionar que la justicia no siempre se trata de una verdad y una mentira, o de blanco y negro. A veces se construye en las zonas grises, donde los personajes eligen entre la ley y la lealtad, entre el deber y el amor. El final muestra que en la vejez la vida puede estar llena de misterios, decisiones difíciles y, sobre todo, de muchas oportunidades.