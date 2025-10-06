"Bon Appétit, Majestad" (2025).

La serie surcoreana Bon Appétit, Majestad, disponible en Netflix, combina romance, fantasía, drama histórico y gastronomía para contar una historia original: Yeon Ji-yeong es una chef moderna, experta en cocina francesa, que un día, tras un eclipse y la activación de un misterioso manuscrito de recetas antiguas, es transportada 500 años atrás, a la dinastía Joseon.

Desubicada en una época de normas rígidas, Ji-yeong debe adaptarse con ingenio. Al llegar al palacio real, su talento la convierte en chef de la corte, con el desafío extra de cocinar para el rey Lee Heon, un monarca conocido por su carácter tiránico pero también por tener un paladar extremadamente exigente, capaz de detectar matices mínimos en los sabores.

Dentro del palacio, Ji-yeong se encuentra atrapada en luchas de poder: la ambiciosa concubina Kang Mok-ju (o Suk-won) conspira por aumentar su influencia, mientras el príncipe Je Seon busca derrocar al rey y tomar el trono. Ji-yeong lucha por sobrevivir en ese universo hostil y construye un vínculo inesperado y profundo con el rey Lee Heon, quien poco a poco revela heridas del pasado e inseguridades.

El final de “Bon Appétit, Majestad”

En los capítulos finales, la tensión alcanza su punto máximo con un intento de golpe de Estado encabezado por el príncipe Je Seon, que captura al rey y secuestra a la reina viuda. Ji-yeong también es acusada injustamente de envenenar al príncipe Jinmyeong, aunque en realidad Mok Ju está detrás del complot.

Con el rey preso y enfrentando la posibilidad de perderlo todo, Ji-yeong debe escapar o ser condenada. En un giro crucial, utiliza el Mangunrok (el manuscrito místico de recetas antiguas) como mecanismo mágico para enviarla de regreso a su tiempo original. Antes de que desaparezca del pasado, Lee Heon logra arrancar una página del libro, de modo que esa conexión entre ellos siga existiendo más allá del tiempo.

En el presente moderno, Ji-yeong despierta en París y retoma su vida como chef, mientras Lee Heon, ahora también transportado al presente, la busca para reunirse con ella. El reencuentro ocurre en Seúl y, simbólicamente, abren juntos un restaurante llamado “Mon Roi”, donde su romance puede desarrollarse sin las barreras del tiempo.

Explicación del final de “Bon Appétit, Majestad”

El cierre de Bon Appétit, Majestad es una mezcla de fantasía, romanticismo y un mensaje esperanzador: el amor puede trascender las barreras temporales. La serie resuelve las amenazas políticas, pone al descubierto las conspiraciones y da a Ji-yeong la libertad de elegir entre quedarse en el pasado o volver a su vida original. Aunque la tensión se resuelve mediante mecanismos mágicos (el manuscrito de recetas como “puente” entre tiempos), lo esencial es que Ji-yeong y Lee Heon llegan a un entendimiento genuino.

Escena de "Bon Appétit, Majestad".

La página arrancada del manuscrito funciona como símbolo: aunque separados cronológicamente, mantienen la memoria y el lazo entre ellos. Su apertura de restaurante juntos representa la unión de sus mundos: el culinario, lo real y lo romántico en el presente.

Sin embargo, hubo críticas sobre un desenlace apresurado y que la transición del rey al mundo moderno, no se sintieron suficientemente desarrollados. En definitiva, el final apuesta por una conclusión feliz, reencuentro, negocio compartido, amor libre, con un toque de fantasía que permite reconciliar los universos temporalmente dispares.