"Se va pronto": la película de Netflix aclamada por la crítica y es un planazo para el finde.

Este fin de semana del 4 y 5 de octubre tiene todos los números como para quedarse en casa, acostarse en el sillón y mirar una buena película en Netflix. El sábado por la noche hay altas probabilidades de que llueva, mientras que el domingo el día oscilará entre tormentas y el cielo nublado. Lejos de amargarte, tenemos el planazo que necesitás para disfrutar de los días de descanso.

Se trata de La raíz del miedo, una película que se va pronto de Netflix y que es aclamada por la crítica. Protagonizada por Richard Gere y Edward Norton, este thriller, de un poco más de dos horas, es el planazo que estás buscando para este finde. Además, es quizás la última oportunidad para que la disfrutes en la plataforma del gigante del streaming, ya que el próximo 24 de octubre será retirada del catálogo.

De qué trata "La raíz del miedo"

La raíz sin miedo sigue a Martin Vail (Richard Gere), un abogado de Chicago famoso por aceptar casos mediáticos con tal de ganar notoriedad en la prensa. Su carrera se sostiene en tecnicismos legales y arreglos, pero todo cambia cuando decide defender a Aaron Stampler (Edward Norton), un joven monaguillo tartamudo acusado del brutal asesinato del arzobispo Rushman.

"La raíz del miedo" será retirada pronto de Netflix.

Al principio, Vail toma el caso como una estrategia publicitaria, pero pronto se encuentra atrapado en un laberinto de secretos oscuros, abusos de poder y giros inesperados que ponen a prueba no solo su carrera, sino también sus convicciones personales. A medida que avanza el juicio, el abogado descubre que nada es lo que parece y que su cliente guarda un costado perturbador que cambiará el rumbo del caso.

Por qué ver este fin de semana "La raíz del miedo"

Son muchos los motivos por los cuales argumentar por qué ver La raíz del miedo. Pero este fin de semana en particular, en el que las condiciones climáticas obligan a quedarse en casa, mirar este thriller atrapante, con los truenos de fondo, es el planazo que se está buscando.

Además, le quedan tan solo unos días a la película en Netflix. Luego de que la retiren, el próximo 24 de octubre, restará piratearla, corriendo los riesgos de ciberseguridad que ya todos saben. Por último, pero no por eso menor, La raíz del miedo es protagonizada por los mismísimos Richard Gere y Edward Norton, palabras mayores en la industria cinematográfica de Hollywood, y, por supuesto, en el mundo.