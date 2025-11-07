Fecha de estreno de "The Witcher", temporada 5 de la serie de Netflix

El rodaje de "The Witcher".

La serie extraordinaria del género fantástico, The Witcher (disponible en Netflix) nos introduce al brujo mutado y cazador de monstruos Geralt de Rivia, quien recorre el Continente: una tierra de reinos en guerra, criaturas sobrenaturales y magias ancestrales, con la convicción de que su misión es eliminar criaturas que amenazan a los humanos, aunque pronto descubre que los humanos pueden ser más monstruosos que los monstruos. Basada en la saga literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowski, la serie navega también la historia de la princesa Ciri de Cintra, cuyo destino está entrelazado con el de Geralt y la hechicera Yennefer de Vengerberg. A través de intrigas políticas, guerras de imperios, pactos mágicos y la búsqueda de identidad, esta “familia encontrada” atraviesa batallas externas e internas mientras se enfrentan a profecías y a un destino que los une de un modo inesperado.

"The Witcher" prepara su quinta y última temporada.

Fecha de estreno de "The Witcher"

En cuanto a la fecha de estreno de la nueva temporada: la quinta temporada de The Witcher ha sido confirmada como la temporada final de la serie. Sin embargo, aún no hay una fecha oficial de estreno anunciada por Netflix. Según las últimas informaciones, se espera que llegue en algún momento de 2026, posiblemente en otoño.

Respecto al contenido de esta quinta temporada: está previsto que adapte los libros finales de Sapkowski, incluyendo The Tower of the Swallow y The Lady of the Lake, con Geralt, Yennefer y Ciri separados al inicio, enfrentando sus mayores desafíos, y acercándose a un verdadero final épico donde deberán reunirse, combatir adversarios poderosos como el emperador Emhyr var Emreis o el mago Vilgefortz, y dar cierre a su saga.

El recorrido de la historia de "The Witcher"