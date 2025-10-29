"Envidiosa", temporada 3: fecha de cuándo se estrena la serie argentina de Netflix

"Envidiosa", disponible en Netflix.

La serie argentina Envidiosa, creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, se ha convertido en uno de los éxitos de la ficción latinoamericana reciente. Ambientada en Buenos Aires, la trama gira en torno a Vicky, una mujer dispuesta a vivir intensamente que se debate entre la pasión y la seguridad: su vínculo con Matías, su complejo pasado y la estabilidad ofrecida por Dani, dibujan un triángulo donde el deseo, la amistad y la identidad se cruzan una y otra vez. La serie equilibra el drama sentimental y la comedia ácida, a través de la exploración de temas como la búsqueda del sentido, la aceptación de uno mismo y las complicaciones de las relaciones modernas.

Tras el estreno de la primera temporada en septiembre de 2024 y una segunda entrega que llegó el 5 de febrero de 2025, ambas con gran repercusión en Netflix, tanto en Argentina como en otros países de habla hispana, la producción confirmó que tendrá una tercera temporada. Aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha oficial de estreno, lo que sí se conoce es que el rodaje arrancó en marzo de 2025. Lo más probable es que la tercera temporada vea la luz a principios de 2026.

¿Qué esperar para la tercera temporada de "Envidiosa"?

En esta nueva entrega de Envidiosa, se espera que la historia de Vicky dé un paso adelante en intensidad: el final de la segunda temporada dejó preguntas críticas en el aire: ¿seguirá Vicky con Dani o sucumbirá de nuevo a Matías? La amistad que la rodea también se verá puesta a prueba. Además, se suman nuevas incorporaciones al elenco, entre ellas la cantante Nicki Nicole, lo que abre la puerta a tramas renovadas y quizá más arriesgadas. Nicki anticipó su participación en un video de redes sociales, contando que su personaje se llama Virtudes y que al parecer se trata de una arquitecta que aportará una energía renovada a la serie.

Nicki Nicole se suma al elenco de "Envidiosa".

La mezcla de comedia, romance y drama se perfila para mantenerse, aunque con un tono más maduro y complejo: ahora no sólo estará en juego con quién se queda Vicky, sino qué versión de ella misma está dispuesta a aceptar y construir.

Envidiosa regresa y las piezas están en movimiento, la producción avanza y sólo queda esperar el anuncio oficial con la fecha de estreno. Mientras tanto, los fanáticos afinan sus ganas para sumergirse otra vez en el mundo de Vicky, donde cada deseo tiene su precio.