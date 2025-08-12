Tristeza en la música por el inminente adiós de un histórico cantante: "Ya no pueden hacer nada"

El artista fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2024.

El mundo de la música quedó conmocionado por la noticia que se dio a conocer en las últimas horas. Uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos realizó una revelación sobre el avance de su enfermedad y lo que le dijeron los médicos con un panorama desalentador, lo que generó dolor en fanáticos y en todo el ambiente de la cultura.

Son muchos los artistas que trascienden fronteras y generaciones con su música. Uno de ellos, se encuentra atravesando una situación de salud complicada a tal punto que tuvo que realizar un anuncio hacia sus fanáticos: se trata de Xava Drago, el cantante mexicano que fue vocalista de la banda Coda.

La dura enfermedad de Xava Drago, cantante de Coda

"Quiero agradecer a todos. Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí. Solo queda agradecer", reveló en lo que fue un crudo testimonio sobre su salud. Cabe recordar que el cantante fue diagnosticado con cáncer de estómago en 2024 y se sometió a tratamientos de quimioterapia.

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, se convirtió en una figura fundamental del rock en español desde los años 90 como voz principal de Coda, banda de hard rock y power metal fundada en 1989 en Tampico, Tamaulipas Con éxitos inolvidables como Aún, Veinte para las doce, Eternamente y Tócame, su potente voz y presencia en el escenario consolidaron a Coda como una de las agrupaciones más queridas y representativas del género



A lo largo de más de tres décadas, Xava Drago no solo brilló con su banda, sino que también exploró proyectos como solista, con álbumes como Quinto Sol y Audictivo, y participaciones en festivales y giras internacionales, incluyendo América Latina, Estados Unidos y Japón. Este impacto le ganó colaboraciones con figuras globales como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Sammy Hagar (Van Halen) y Nickelback, consolidando aún más su prestigio como una voz versátil y respetada en la escena del rock