Terminó irreconocible: así quedó La Sole en pleno show de folklore por lo que le tiró el público

Soledad Pastorutti vivió un divertido momento en pleno show.

Soledad Pastorutti es una artista conocida por haber llevado al folklore un espíritu jovial y hasta rockero, por la eufórica conexión que tiene con su público desde sus 15 años. En ese sentido, la artista recientemente se presentó en un famoso festival y allí vivió un momento de máximo fervor con las miles de personas presentes.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas y Tren del Cielo acudió una vez más a La Chaya, el evento musical que se da cada verano en La Rioja, donde tirarse harina es costumbre entre el público y, en algunos casos, entre los artistas. Fiel a su espíritu fiestero y alegre, La Sole cada vez que se presenta en el mencionado festival deja que le tiren harina y espuma mientras canta.

A través de sus historias de Instagram, Soledad Pastorutti se dejó ver con un vestido de tules en tonos rojos, muy elegante, ante el público de La Chaya. Minutos más tarde de dicho posteo, la artista compartió imágenes del final del recital, cuando se cambió y se puso una remera más informal para bajar hacia el campo, meterse entre la gente y tirarse harina con ellos, sin dejar de interpretar las canciones más festivas de su repertorio. De ese modo, una vez más, la artista demostró la entrega absoluta a su público que tiene cada vez que se sube a un escenario.

Soledad Pastorutti en vivo en La Chaya.

El mensaje de La Sole por los incendios en la Patagonia

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", reza un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y sigue: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

El emotivo descargo de la Sole en Cosquín

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la artista en medio de su show en Cosquín 2025. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".

La tristeza de Soledad por el fallecimiento de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".