Una folklorista convocó a marchar contra el gobierno de Javier Milei.

Una famosa folklorista argentina se sumó a las voces que llaman a marchar este 11 de junio por el Hospital Garrahan, que atraviesa un duro momento por las políticas de recortes del gobierno de Javier Milei. Se trata de Teresa Parodi, artista oriunda de Corrientes que a lo largo de sus décadas de carrera demostró su compromiso con el pueblo.

Muchos artistas pusieron sus caras y voces en videos de redes que buscan conscientizar sobre la realidad que viven los trabajadores de la mencionada entidad de salud. De ese modo, Parodi pronunció: "Apoyo la lucha y los y las trabajadores del Hospital Garrahan. El Garrahan es una causa nacional, es el hospital de los chicos, la salud pública no se toca".

"Por eso nos convocamos el miércoles 11 a las 16 en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para defender esta causa de todas y todos. Todos somos el Garrahan", cerró su descargo la intérprete de clásicos del folklore como Pedro Canoero, A la Abuela Emilia y Esa Musiquita. En el posteo hecho por el gremio del Garrahan, se puede leer: "No hay salud sin derechos. Este 11 de junio nos encontramos en Plaza de Mayo para defender lo que más queremos: la salud pública, nuestros hospitales y el trabajo de quienes cuidamos la vida todos los días. La artista Teresa Parodi se suma con su voz a esta convocatoria. Su mensaje nos emociona y nos impulsa a seguir de pie".

Teresa Parodi sobre su trabajo como Minista de Cristina Kirchner

"Para mí fue un honor altísimo que Cristina pensara en mí, que me llamara para realizar esa construcción: era una secretaría que tenía rango de ministerio pero no se llamaba así y ponerle el nombre elevó el área de un modo muy fuerte", comentó Teresa en diálogo con El Destape. Y sumó: "Era un ministerio solo pensado para la cultura, para llevar adelante e intensificar las políticas culturales que desde el primer momento marcaron muy claramente los gobiernos de Néstor y Cristina. La mirada hacia lo popular, hacia las construcciones que el pueblo hace con sus propios sentimientos, los circuitos que va creando para hablar de sí mismo a través de las distintas formas del arte".

Teresa Parodi.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole en redes

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió La Sole en Instagram. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".