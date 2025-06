Una fábrica de Pilar cerró sus puertas y quedaron 220 empleados en la calle.

La crisis socioeconómica generada por el gobierno de Javier Milei cada vez se profundiza más en Argentina y el costo de vida es cada día más alto. Al mismo tiempo, muchas empresas y fábricas deben cerrar en este contexto, como sucedió recientemente con una multinacional con planta en Pilar, que dejó en la calle a 220 trabajadores.

Se trata de Kimberly-Clark, desde donde noticiaron a través de telegramas a la cantidad mencionada de empleados que ya no continuarían con sus puestos y así generaron repudio tanto en los trabajadores como en el sindicato involucrado. La empresa se especializada en la creación de toallitas húmedas y protectores diarios de marcas como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud.

"Los directivos me convocaron a una reunión donde nos informaron el cierre. Después comenzaron a llamar a todos los trabajadores para comunicarles que el lunes se depositará la liquidación final", sostuvo el secretario regional del sindicato de Papeleros, Diego Lijo en diálogo con Pilar A Diario. Y siguió: "Hay mucha angustia. Son 220 familias que se quedan sin su fuente de trabajo. Lo que buscamos ahora es resistir y, en todo caso, mejorar las condiciones de desvinculación. Estamos reclamando que se reabra la planta, pero muchas veces las decisiones de las multinacionales son hechos consumados. Para los trabajadores esto es un golpe durísimo".

Otras empresas que cerraro en la era de Milei

La metalúrgica Futura es una de las firmas que cerraron recientemente, se trata de una empresa emblemática del Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. Los 22 empleados fueron notificados con la información de que muy pronto la empresa va a cerrar su planta, por la falta de ventas.

Javier Milei.

El hotel Tres Pircas de Huerta Grande, Córdoba, cerró sus puertas y 17 trabajadores quedaron en la calle. "Esta semana 16 (luego el número subió a 17) trabajadores reciben un telegrama de despido de manera inesperada e intempestiva en el que se les notifica la desvinculación. Pero además, la empresa apela al artículo 247 de la ley de Contrato de Trabajo, que dice que se abona el 50 por ciento de indemnización. Nosotros queremos que se aplique el artículo 245 que es el que corresponde al 100 por ciento", explicó el secretario General de UTEDYC Punilla, Marcelo Rodríguez, a el medio La Estafeta.

El ex intendente de Huerta Grande y gerente del hotel, Matías Montoto, sostuvo: "El fidecomiso dueño del hotel tomó la decisión de cerrar el hotel. Ojalá con el tiempo alguien lo quiera comprar o alquilar para volverlo a abrir. El cierre es una decisión del fidecomiso que sufrió recortes del gobierno nacional. El hotel estaba vacío, no se podía mantener más y con sueldos que no se podían aguantar".

Por otro lado, Georgalos despidió a cinco trabajadores del área de chocolates en la planta de San Fernando. Maximiliano Montero, trabajador de Georgalos, explicó la situación: "Trabajábamos seis personas y ahora somos cinco, pero nos exigen el doble de producción. Esto hace que todos los días haya un 20 por ciento de la producción que no se puede empaquetar porque falta personal".