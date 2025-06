Importante textil suspendió a más de 500 trabajadores en medio de la crisis de Javier Milei

Importante textil suspenderá trabajadores.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei trajo una fuerte caída de consumo que le pegó a toda la industria nacional. Un ejemplo de esto es una importante textil que suspenderá a más de 500 trabajadores porque "no se vende nada".

Esto traerá una quita del salario de los empleados de un 25 por ciento y hay temor por despidos si la situación no mejora. La fábrica estará con reducción de personal del 16 al 22 de junio.

La empresa que suspenderá más de 500 trabajadores es la textil Vicunha de San Juan y el motivo es la caída de la demanda sostenida durante los últimos meses y a la acumulación de stock.

"Como no hay pedido y no se vende nada, según lo que nos han dicho los empresarios, se hacen estas suspensiones llegando a un acuerdo con los trabajadores para que no pierdan", Roberto Vega, secretario de la Asociación Obrera Textil (AOT), al portal Tiempo de San Juan.

"La suspensión se realiza por una semana porque la situación se va evaluando día a día. Incluso si dentro de esa semana entra un pedido importante, se levanta la medida y los trabajadores vuelven a sus puestos", agregó y detalló que el acuerdo incluye una reducción salarial del orden del 25 por ciento para los empleados suspendidos.

Es decir que durante el tiempo que la planta los suspende, no cobrarán el salario. De todas maneras, podría levantarse la medida si hay algún cambio: "La suspensión se realiza por una semana porque la situación se va evaluando día a día. Incluso si dentro de esa semana entra un pedido importante, se levanta la medida y los trabajadores vuelven a sus puestos".

La apertura de importaciones y caída de la demanda golpearon a los trabajadores

Esto es para un sector de los trabajadores, ya que dentro de una fábrica textil hay varias áreas, como tejeduría, hilandería, tintorería, entre otros. El principal motivo del parate es la apertura de importaciones y sobre todo la baja demanda.

"Algunas telas importadas no cumplen con la demanda de los fabricantes, por lo que no descartamos que la situación se normalice y los pedidos vuelvan a su ritmo habitual en el corto plazo", agregó el secretario gremial y le pidió al sector empresarial que "adecuen los precios" para mejorar las ventas y así darle una mano a los trabajadores en este contexto.