Sorpresa por el “ping-pong” de Los Nocheros con una figura del folklore

El popular grupo Los Nocheros estrenó un nuevo episodio de su ciclo de charlas musicales “Nocheros en la mesa” y en la última grabación se juntaron con el destacado cantante Christian Herrera. El artista, también salteño, protagonizó un curioso y divertido momento con Álvaro Teruel que hizo reír a todos en las redes sociales.

Como se mencionó, Los Nocheros siguen estrenando capítulos por YouTube de su producción, en donde “el espíritu de la guitarreada y el humor están más presentes que siempre”, como bien reseñan sus videos. “Una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo de esta mesa”, completa la descripción del grupo salteño.

En esta oportunidad, Mario Teruel‬, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel‬ recibieron a Christian Herrera, y a los cuatro los acompañaron Carlos Ibañez (Guitarra) y Mauro Bravo (Bandoneón) para los momentos musicales. Sin embargo, un breve clip de la grabación causó furor entre los fans en Instagram: “Esto es un ping pong”, introdujo el cantor más joven de Los Nocheros para introducir al invitado especial.

"¿Con qué personaje famoso te confundirían en la calle y no te molestaría?”, le preguntó Álvaro y Christian reveló: “El Chaqueño Palavecino”. “No pasaría nada”, bromeó el nochero y sumó otra cuestión: “Y por ejemplo, ¿Si te confundirían con algún futbolista?”. “Enzo Fernández”, nombró el artista, sin dudar, al mediocampista de la Selección Argentina.

Los Nocheros y Christian Herrera brillaron con distintas canciones en la última entrega de "Nocheros en la mesa"

Más tarde, Teruel apuntó: “¿Cuál fue tu apodo más ridículo y quién te lo puso? Uno que no te gustaba”. “Cebra”, confesó Herrera y ante la repregunta “¿Cebra te decían?”, contestó con una palabra para explicar el significado del sobrenombre: “Rayado”. “Y si fueras un Fernet, ¿Cuánta Coca tendrías?”, cerró el “ping-pong”, para que el intérprete indicara que con “10 por ciento” estaría bien preparado.

Antes del final del clip, el miembro de Los Nocheros apuntó: “¿Sos de los que cantan en la ducha? ¿Cuál es tu preferida?”. “No sé por qué me salía hace unos días ‘No acabes tu vida tomando licor’”, contó Herrera y ambos empezaron a tararear la canción “Al olvido borrón y cuenta nueva”.

Álvaro Teruel de Los Nocheros reveló lo que le pasaba de chico: "No tenía"

En otra reciente emisión, Álvaro Teruel se abrió y decidió contar lo que le pasaba cuando era chico, en relación con su forma de cantar. Fue cuando Los Nocheros recibieron a artistas como Gastón Cordero, Seba Madrazza y Vanessa Paz. Allí contó su historia con el falsete. Se trata de una técnica de canto utilizada para dar matices diferentes a las canciones y también para llegar a notas demasiado altas para el rango vocal del cantante.

"A mí me decían que no tenía falsete, y Dani Campos me dijo: 'Vos tenés que hacer iolerei, iorelei. Y asi tuve falsete", comentó entre risas el miembro de Los Nocheros, grupo integrado además por Rubén Ehizaguire y Mario Teruel. En la sección de comentarios, se pudieron leer algunos mensajes de apoyo y admiración hacia los famosos cantantes que, además de tener una apretada agenda en relación a sus conciertos, también llevan adelante este programa basado en una peña folklórica junto a artistas y figuras de la música argentina.