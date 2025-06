Los Nocheros recibieron una propuesta en las redes sociales.

Los Nocheros son una banda emblemática del folklore argentina que, a pesar de sus décadas de trayectoria, en la actualidad están más vigentes que nunca. De ese modo, el grupo tiene un gran vínculo con su público de redes y, de hecho, recientemente los usuarios se sorprendieron por una petición de una folklorista a los músicos en un mensaje que publicó en Instagram.

Ruben Ehizaguirre, Álvaro y Mario Teruel tienen en YouTube un ciclo de entrevistas a artistas en el que invitan a sus colegas a un asado al mediodía en el que abundan las anécdotas y la música en vivo. Recientemente, Los Nocheros invitaron a Gastón Rodríguez, Seba Madrazo, Vanessa PAz y Gastón Cordero en uno de sus almuerzos de peña folklórica y compartieron el momento en un posteo de Instagram.

"Arrancamos el domingo a pleno, ¿ustedes? Nuevo episodio de Nocheros en la Mesa", escribieron los músicos en el pie de foto del posteo sobre el reciente encuentro. En la sección de comentarios, la artista Yamila Cafrune escribió: "Yo quiero ir...a comer!". Esta situación tuvo repercusión, ya que se trata de una folklorista de renombre en el ámbito de ese género musical.

Yamila Cafrune desarrolló una extensa carrera musical durante décadas, ya que desde su juventud se dedica a cantar folklore. Además, es hija de uno de los emblemas más grandes de dicho ámbito, Jorge Cafrune, quien popularizó zambas icónicas como De Mi Esperanza y De Mi Madre, entre otras.

Yamila Cafrune.

La felicidad de La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad en sus redes. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

Sorpresa en el folklore por el posicionamiento de Abel Pintos contra Javier Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli