Los Nocheros lanzaron una nueva canción y el folklore está de fiesta.

Los Nocheros dejaron a todos los fans del folklore eufóricos por el lanzamiento de una nueva canción con videoclip incluido y sorprendieron por la historia de los compositores de la pieza artística que se estrenó hace pocos días. “Queremos verlos cantar con nosotros este temazo que nos escribieron Juan José Portella y Julián Agustín Melián”, convocaron Mario Teruel, Alvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre.

Hace una semana, Los Nocheros estrenaron en su canal de YouTube el tema La Razón, junto a su video oficial, que rápidamente sumó miles de visualizaciones y muchos mensajes de cariño en la plataforma de streaming. Por su parte, los mencionados compositores salteños compartieron su emoción por la colaboración con el histórico grupo del folklore en las redes sociales.

"Escribimos una canción y pasó esto...", resumieron Portella y Melián en un breve clip de Instagram que desató una catarata de comentarios de admiración. Uno de los primeros es de los propios Nocheros: “Qué temazo se armaron!! Gracias por esta locura!”. “Hermoso tema!”; “Qué temazos!!! Felicitaciones, chicos!!!”; “Clásicos que se innovan”; “Es un temazo y les deseo muchísimos éxitos!”; “Qué grosos”; “Gente que sabe” y “Sin dudas era para Los Nocheros”, fueron otras de las reacciones.

En el contenido, ambos jóvenes explicaron que mostraron la obra artística en sus redes y pidieron a los usuarios que escriban los posibles intérpretes: "A quién se imaginan cantándola". "No nos imaginamos que íbamos a tener 10.000 comentarios. Y menos que la iban a terminar sacando ellos (Los Nocheros)", confesaron y agradecieron "a todos por el aguante y andar comentando ahí, bancando el proyecto".

Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Alvaro Teruel destacaron la creación musical de Juan José Portella y Julián Agustín Melián

Sobre Portella debemos recordar que formó parte de "La Voz Argentina", representando a Salta. Además, logró visibilidad porque en 2024 estrenó una emotiva canción titulada “Que el último baile no llegue nunca más”, dedicada al capitán de la Selección Argentina Lionel Messi. Esa canción surgió en medio de la expectativa por lo que podría ser la última presentación oficial del astro del fútbol en nuestro país. Melían, en tanto, es otro talentoso músico y creador de contenido, de 27 años, que se ganó un lugar destacado en la escena musical gracias a su carisma y habilidad.

Los Nocheros sorprendieron con un video de Álvaro Teruel: "Sin dormir"

Los Nocheros se encuentran en medio de una gira y, en una de sus paradas en un aeropuerto, el músico Álvaro Teruel hizo algo que sorprendió a todos. El ídolo del folklore argentino se mostró súper relajado en las instalaciones del establecimiento y sus compañeros aprovecharon para grabarlo.

En el video que publicaron Los Nocheros en una de sus historias de Instagram se puede ver al equipo del grupo folklórico riéndose mientras miraban a Teruel recostado en un asiento masajeador, descalzo y disfrutando del masaje. Para rematar, pusieron el link de su nueva canción La Razón, cuya letra comienza con la frase "Otra noche sin dormir".

Esa historia demostró la ajetreada vida que llevan los músicos que viajan a lo largo y ancho del país todas las semanas para acercar su arte a todos los rincones argentinos. En cada una de sus publicaciones de redes, Los Nocheros agradecen a los distintos públicos que visitan; recientemente, estuvieron en ciudades como Laboulaye, Mar del Plata, Salta y Tucumán.