“Shake It To The Max (FLY)" es la canción más viral en Spotify Argentina.

El resumen semanal de Spotify Charts Argentina dejó una sorpresa en el podio: el remix de “Shake It To The Max (FLY)” se posicionó como la canción más escuchada del país, superando a los lanzamientos más fuertes de la escena local como “Bomba Bomba” de Jeremías Suez y “Ramen Para Dos”, el reciente feat entre María Becerra y Paulo Londra. El tema internacional lideró el ranking con un notable crecimiento en reproducciones, marcando el avance de nuevos sonidos globales en el gusto del público argentino. Lanzado el 21 de febrero de 2025, este remix reúne a la cantante ghanesa-estadounidense Moliy, las estrellas del dancehall jamaicano Shenseea y Skillibeng, y el productor Silent Addy, radicado en Miami. Juntos lograron una fórmula explosiva que combina afrobeat, dancehall y elementos electrónicos, con un resultado que no solo conquista en Argentina sino también en el resto del mundo. “Shake It To The Max (FLY)” ya acumula más de 26 millones de streams en Spotify, debutó en el puesto 91 del Billboard Hot 100 y se posicionó primero en el chart de Afrobeats de Billboard en EE.UU. También lideró las listas en países como Surinam y registró altos desempeños en Canadá, Grecia y Nueva Zelanda. El ascenso del tema confirma la consolidación de los ritmos afrocaribeños en el mainstream global y evidencia una mayor apertura del público argentino hacia escenas musicales más allá de sus fronteras. A la vez, refleja el impacto de las colaboraciones internacionales bien dirigidas y el poder de plataformas como Spotify para viralizar propuestas fuera del eje anglo-latino tradicional. MÁS INFO Spotify Cuánto sale Spotify Premium en mayo La importancia de los charts de Spotify en la nueva era musical Los charts de Spotify en Argentina se consolidaron como una herramienta clave para medir el pulso de la música nacional y proyectar a los artistas locales hacia escenarios internacionales. Más allá de ser simples rankings, estos listados reflejan tendencias culturales, impulsan carreras y redefinen el negocio musical en el país. Aparecer en el Top 50 de Spotify Argentina no solo significa popularidad local, sino que también puede ser un trampolín hacia el reconocimiento global. La presencia en estos rankings mejora las oportunidades de contrataciones, colaboraciones y expansión internacional, además de posicionar a los artistas en playlists globales, tanto curadas por humanos como generadas por algoritmos . Emilia Mernes, por ejemplo, se convirtió en la artista más escuchada del país en 2024, siendo la primera mujer en lograrlo. Su canción "La_Original.mp3" junto a TINI se ubicó entre las más reproducidas del año . Asimismo, María Becerra se posicionó como la primera artista mujer más escuchada a nivel global, y segunda a nivel argentino. El dominio de artistas argentinos en los charts refleja el auge de géneros como el reguetón, el trap y la cumbia. En 2024, más del 70% de las canciones en el ranking Daily Top 50 Argentina fueron de artistas nacionales. Además, el empoderamiento femenino en la música se hizo evidente con colaboraciones como "Blackout" de Emilia, TINI y Nicki Nicole, que lideró el Top 50 y demostró que la unión entre artistas femeninas puede competir con los grandes nombres del reguetón . Los charts también fueron fundamentales para el crecimiento de la industria musical independiente en Argentina. En 2024, el 60% de las regalías generadas en Spotify provinieron de sellos y artistas independientes, reflejando una evolución en el modelo de negocio y el auge de este ecosistema. Artistas como YSY A, quien pasó de organizar batallas de rap en plazas a llenar estadios en Argentina y otros países, ejemplifican cómo el talento independiente puede alcanzar el éxito masivo gracias a la visibilidad que ofrecen los charts de Spotify .