Ricardo Mollo le dedicó un mensaje al fotógrafo Pablo Grillo tras la represión de Milei y Bullrich: "Ojalá"

Ricardo Mollo le envió un cálido mensaje a Pablo Grillo.

Ricardo Mollo es un artista que desde sus comienzos siempre se mostró cercano a lo que ocurre en el pueblo argentino. Tras la brutal represión llevada a cabo en las inmediaciones del Congreso que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, el artista le dedicó una canción al fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por la gendarmería.

Grillo recibió el disparo de un gas lacrimógeno en la cabeza y fue derivado al Hospital Ramos Mejía, donde le realizaron dos operaciones por perder masa encefálica. Su padre, Fabián, informó el pasado viernes que la última intervención quirúrgica salió bien, que hubo "una evolución favorable" y reaccionó frente a algunos estímulos.

"Ojalá que se ponga pronto muy bien. Él tenia un arma de creación masiva, una cámara fotográfica", pronunció Mollo, creador de hits como Par Mil, Amapola del 66 y Pepe Lui, antes de tocar una de sus canciones ante su público en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (Rosario, provincia de Santa Fe). Por su parte, la gente presente ovacionó al rockero por su gesto en apoyo Pablo Grillo.

Los famosos que se pronunciaron sobre la represión del 12 de marzo

Dalma Maradona fue una de las actrices que se pronunció, con una foto de su padre y la frase: "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". Por su parte, Lali Espósito compartió un video que muestra cómo un policía empuja y tira al piso a una jubilada, con emojis de alarma en su posteo. Ángela Torres fue más contundente y apuntó de manera directa contra el gobierno de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad: "Salen a manifestarse y los reprimen así. No se puede ser tan basuras", escribió. Además, compartió un posteo que decía: "Miles de policías que no están donde deberían por perseguir a viejo que no tienen ni medicamentos. Hijos de puta".

Pablo Grillo

Griselda Siciliani también fue tajante a la hora de referirse a lo ocurrido ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación: "Mierdas", escribió como reacción al video viral de la jubilada empujada hacia el asfalto. Celeste Cid habló sobre el tema en una de sus historias de Instagram y soltó: "No hay palabras. Duele el corazón al ver lo que hay que ver. No aceptemos vivir en un mundo anestesiado".

La Policía detuvo a 98 manifestantes en la marcha de jubilados

Pasadas las 16, se activó el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados y las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a los manifestantes. Fuentes oficiales confirmaron que las fuerzas detuvieron a 98 personas en la zona del Congreso y que al menos nueve manifestantes están heridos "con lesiones en el cráneo producto del impacto de una cápsula de gas lacrimógena".

De acuerdo a la Policía de la Ciudad, 86 de los detenidos fueron demorados por Policía de la Ciudad. El SAME, por otro lado, reportó que llegaron 15 heridos a los hospitales Argerich y al Ramos Mejía, uno en estado grave.

Se necesitan dadores de sangre para Pablo Grillo

Amigos y familiares de Pablo Grillo informaron que desde el lunes 17 de marzo, se necesitarán dadores de sangre que asistan al Hospital Ramos Mejía, ubicado en General Urquiza 609, Balvanera, Ciudad de Buenos Aires, para colaborar con su mejoría.

Se necesita: