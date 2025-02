Renzo ED, de TikTok al estrellato: el artista que quiere hacer historia con el reggaetón argentino

Renzo ED, de TikTok al estrellato: el artista que quiere hacer historia con el reggaetón.

Con más de 2.6 millones de oyentes mensuales y una carrera en ascenso, Renzo ED se convirtió en una de las grandes promesas del reggaetón en Argentina. Su hit Real Bandido lo puso en el radar de la escena urbana, superando los 20 millones de reproducciones, pero fue con Colocártelo que alcanzó el #1 en el país, acumulando más de 35 millones de streams y viralizándose en TikTok con más de 230 mil videos. Ahora, con nuevas colaboraciones en camino junto a artistas y productores chilenos como El Bai y Reelian, Renzo está listo para seguir expandiendo su sonido y llevar el reggaetón argentino al siguiente nivel.

Con una agenda de shows en constante movimiento y una visión clara sobre el futuro del género, Renzo busca posicionar el reggaetón argentino en lo más alto, fusionando influencias internacionales con una identidad propia. En diálogo con El Destape, habló sobre su ascenso en la industria, su compromiso con la música y lo que se viene en su carrera.

Con Real Bandido y Colocártelo lograste un impacto enorme en las plataformas y en TikTok. ¿Cómo viviste ese boom y qué creés que hizo que estas canciones conectaran tanto con el público?

- La verdad lo viví y lo estoy viviendo de una manera muy única, disfrutando el proceso, pero muy enfocado en lo próximo que se viene y tratando todos los días de mejorar en todo aspecto: tanto musical como personalmente. Son 2 canciones de reggaetón que me encantan y las disfruto todas las veces que las escucho, la verdad no me cansan todavía. Yo creo que lo que le gustó a la gente en Real Bandido es una mezcla entre la letra y el ritmo que tiene. Mezcla como una sensación de amor y mafia con oscuridad. La vibra del tema es muy única. Cuando lo estaba grabando sabía que era un temazo y que le podía ir muy bien. Y de Colocártelo lo que atrapa es la letra muy atrevida y el beat, la instrumental tiene esos soniditos que se te quedan en el cerebro, el ruidito es un xilofón. También disfruté mucho el proceso creativo de la canción y estuvimos en cada detalle para que quede como quedó.

Mencionaste que querés realzar el reggaetón en Argentina, dándole una identidad propia. ¿Cómo describirías ese sonido argentino que buscás plasmar y qué elementos diferencian tu música del reggaetón de otros países?

- Busco darle una identidad al reggaetón argentino utilizando nuestras palabras, y tratando de plasmar en las producciones tanto de las voces como de los beats el sonido que a mí me gusta personalmente. Tengo muchas influencias de flows de Estados Unidos, de artistas como Lil Tjay , Lil Baby, Lil Tecca y de artistas de Puerto Rico y Colombia. Como por ejemplo Myke Towers, que es mi artista favorito. Y en cuanto a la producción me gusta mucho cómo produce Valdi 25.8,Tainy, Reelian. Trato de plasmar mi identidad en cada una de mis canciones. Me involucro mucho en la producción y mi productor Martin Vegas también le da su toque, a él le encanta el reggaetón y también quiere darle identidad al reggaetón argentino. Tenemos mucha química juntos, y nos encanta pasar el rato haciendo música.

Se vienen colaboraciones con artistas y productores chilenos como El Bai y Reelian. ¿Cómo surgieron estas conexiones y qué podemos esperar de estos nuevos temas?

- Las conexiones surgieron de una manera muy orgánica, yo siempre escuchaba las canciones del Bai y las producciones de Reelian con Cris MJ, ellos también conocían Colocártelo entonces hablamos y nos reunimos. La verdad que los temas que grabamos son muy buenos a mi gusto. Mezclamos estilos y el sonido que se logró está tremendo. También colaboré con Aqua VS y Harry Nach. El tema que hicimos con Reelian tiene una vibra muy única. La verdad me encanta, y el tema con El Bai lo hicimos con mi productor, Martín Vegas, que la rompió con el beat quedó muy bueno. Es un tema muy para la joda, para escuchar en el auto, para pasarla bien con amigos, tiene muy buenos flows y el sonido que logramos como resultado final a mi punto de vista es realmente muy bueno.