Recital de Los Piojos en River: el primer ritual agitó y emocionó al público, pero dividió aguas

Los Piojos tocaron tres horas en el Estadio Monumental de River. PH: Iris Suárez.

Los Piojos se presentó en el Estadio Monumental de River en la noche del sábado 21 de junio, en lo que fue el primer ritual de los dos que anunció la banda previo a suspender sus actividades por un tiempo. El recital tuvo de todo: efusividad a la hora de saltar y cantar los clásicos más exitosos del rock nacional, el respeto y emoción en canciones más suaves, pero también algunas diferencias en lo que respecta al enfoque del show, ya que el balance final del mismo dividió aguas en el público.

El recital comenzó a las 21.45. Su inicio se extendió unos minutos más y se presume que es por la cantidad de gente que había en las afueras del Estadio Monumental a poco de comenzar -estaba pautado para las 21-. Los Piojos abrieron con Llevatelo y continuó con Te Diría. El tercer tema fue de los mejores que sonó: Desde lejos no se ve. ​​​​​​El equipo de vientos -saxo, trombón y trompeta- le dio un subidón clave a la canción y las guitarras funky también aportaron lo suyo. Y sin dudas Ciro, de los mejores frontman que tiene la música en Argentina.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por supuesto que la lista de temas generó fervor en el publico por la historia que tiene cada uno de ellos, pero con el correr de los minutos, se percibía una sensación extraña en el ambiente. De repente no eran los clásicos de siempre que generan pogo de manera inmediata. En este recital, Los Piojos estuvo más introspectivo. De hecho, tocaron San Jauretche, que no suelen hacerlo en vivo. A pesar de eso, uno de los momentos mas emotivos fue Sudestada, compuesto por el histórico "Tavo" Kupinski: en el estribillo, lo que hicieron fue poner el video original de "Tavo" tocando y cantando en un recital de años atrás y parecía que estaba allí. Después de cada estribillo, todo River comenzó a aplaudir en señal de respeto. Y al final del tema, "Piti", Ciro y Matías Kupinski, su hermano que tocó ese tema, se fundieron en un abrazo.

En un momento, la euforia volvió con Pistolas: allí se subieron los hijos de todos los integrantes y fue una performance memorable. Alejandro Ciro Martínez en voz y armónica; Caetano Buirá en batería; y Danilo Fernández en guitarra se subieron para interpretar esta canción y agitar a todo River. Con mucha personalidad, ya que son artistas jóvenes. Y con una particularidad: cada uno de ellos toca el mismo instrumento de sus padres. Más tarde, el tecladista Juan Cucchiarelli tocó Ruleta y la versión fue aplaudida por todos, ya que nadie de la banda tocó ni cantó, solo fue él, su interpretación sensible y todo River coreando encima. Al final del show la volvieron a tocar, pero con la aparición de Chucky De Ipola, quien fue tecladista de Los Piojos entre 2006 y 2009 y luego con Los Persas, para ejecutar el tema full band.

​​ Andrés Ciro Martínez, Luli Bass, Juan Gigena Ábalos y Piti Fernández. PH: Irish Suárez.

Luego la sensación extraña volvió a apoderarse del publico. Desde el vamos, algo pasaba con el sonido, ya que, por ejemplo, habia subidones bruscos de la voz, la batería y la percusion estaban prácticamente opacadas y las guitarras no tenían el protagonismo y power que merecían. El bajo, muy escondido. Además, la dirección de cámaras que mostraban en pantalla lo que ocurría tanto en el escenario como en la gente generó confusión por algunos planos que no dejaban entender lo que realmente ocurría, más que nada para las personas que estaban realmente lejos. Y la seguidilla de temas no generó mucho pogo ni fervor en la gente más allá de que son himnos del rock nacional: Entrando en tu ciudad, ⁠Sudestada, Vals inicial, Yira Yira, Ay ay ay y Quemado fueron los seleccionados después de Pistolas. Después llegó Cancheros para ponerle un subidón al recital y más adelante Como Alí. Después de la culminación de este tema, se escuchó por parte de un grupo del publico el grito de "¡esto es lo que estamos pidiendo!", extasiados de agite por semejante canción.

Los Piojos agotó River y suspenderán sus actividades por un tiempo. PH: Iris Suárez.

Casi a la 1 de la madrugada, Los Piojos se despidió de su gente en River y sus últimos tres temas fueron Y que más, Fantasma y Motumbo. El show fue explosivo, pero le faltó algo. Hubo una sensación extraña que atravesó al público y es por eso que dividió aguas, ya que algunos no lo consideraron así, pero muchas otras personas sí: se escuchó a la salida del recital y fue plasmado también en redes sociales. "Un show raro... apagado, poca energía. Nada que ver al de La Plata. Faltaron temones. Me volví con sabor a poco", opinó una seguidora. "Soy fanática de Los Piojos desde siempre, de esas que canta cada tema con el alma. Pero esta vez, en el recital, me fui con una sensación rara… Como si hubiera faltado algo. No sé si fue la energía, ese ‘no sé qué’ que siempre te sacude el pecho, ese rock más crudo, más piojoso, que te hace vibrar de verdad. Los disfruté, sí claro, pero me quedé esperando ese estallido que siempre me daban. Ojalá vuelva esa esencia que nos hacía salir flotando de cada show", reflexiónó otra seguidora del grupo. El último ritual será en la noche del domingo 22 de junio y suspenderán sus actividades por un tiempo, aunque por supuesto, no pasarán 15 años como esta última vez.