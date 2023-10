Quiénes son las Flos Mariae, el grupo de pop católico que "inspiró" a la serie La Mesías

El grupo musical que sacó su primer álbum en 2014 se convirtió en un clásico del pop bizarro y se sospecha que es una de las fuentes de inspiración de Los Javis para crear la reciente serie La Mesías, que puede verse en Movistar Plus.

"Algunas de las hermanas Bellido Durán (Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat) prometieron a la Virgen, a Jesús, que si su madre, María Durán de Bellido, sanaba del tumor maligno, harían un grupo musical para venerar a la Virgen María y propagar la fe cristiana católica, y María Durán de Bellido prometió a la Virgen que las ayudaría a conseguir hacer este grupo musical, para Gloria de Dios. María Durán de Bellido pasó muy bien la operación y se curó, por eso aquí tenéis la promesa cumplida", dice un comunicado de diciembre de 2013 de las Flos Mariae, como carta de presentación al mundo un año antes del lanzamiento de su primer álbum. El popular grupo musical de pop católico -un clásico bizarro que tiene canciones como ¡Viva el Papa! y Amén, entre otras- fue noticia recientemente por el lanzamiento de La Mesías, la nueva serie de Los Javis (creadores de la exitosa Paquita Salas) para Movistar Plus, que guarda sospechosas coincidencias con la historia de la banda. La historia de las Flos Mariae y la polémica detrás del show que no les gustó en nada.

El grupo compuesto por 7 de las hermanas Bellido Durán saltó a la fama en 2014 gracias a la canción Amén, una rareza del pop católico que mezcla devoción hacia el credo e ironía absurda, y cosechó un increíble número de fanáticos más allá de la religión. De hecho, el boom reciente de las Flos Mariae se dio con la cultura de la reivindicación a lo bizarro. Lo cierto es que detrás de la banda comandada por María Durán de Bellido, la matriarca, había un mundo desconocido que incluía una productora infantil, una línea de ropa y una web de citas entre católicos. Con la muerte de la madre en 2015, el grupo se quebró en dos y las hermanas conformaron dos bandas: 4HBD y Mariah’s Pop.

Tuvieron que pasar 8 años de este acontecimiento para que las Flos Mariae volvieran al centro de los debates en redes sociales con el estreno de La Mesías, la nueva serie de Los Javis para Movistar Plus. El show cuenta la historia del video viral de un grupo de música pop cristiana, compuesto por cinco hermanas y comandadas por Montserrat, cuyo descubrimiento impacta enormemente en la vida de Enric e Irene, quienes intentan dejar atrás un pasado marcado por los delirios mesiánicos de su madre y el fanatismo religioso. Los 7 capítulos de la ficción tienen en su reparto a estrellas españolas como Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell y Cecilia Roth. Y como si fuera poco, también hay colaboraciones de Nora Navas, Gracia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Ángeles Ortega, Mari Paz Sayago y Rossy de Palma.

La furia de las Flos Mariae con la serie y el descargo de Los Javis

Enfurecidas con las semejanzas entre la historia de la serie y la de las Flos Mariae, el grupo Mariah’s Pop emitió un comunicado lapidario contra los creadores de La Mesías. "Estamos en contra de que se use el nombre de Flos Mariae para dar a conocer la serie titulada La Mesías. Medios de comunicación la han dado a conocer diciendo que está inspirada en Flos Mariae y han añadido en la propia noticia fotos y videos del grupo musical relacionándolo con la serie. Queremos dejar constancia de que nunca hemos autorizado ni se nos ha pedido permiso para tal fin. Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales en el caso de que mediante la serie La Mesías se cometa un delito de injurias contra nuestro derecho al honor. No damos consentimiento para que se nos vincule con la serie", esgrimieron tres de las hermanas Bellido Durán.

Ante este fuerte coletazo, Javier Calvo y Javier Ambrossi, los creadores de la serie que puede verse desde el 11 de octubre por streaming, dieron una entrevista a CINEMANÍA donde refutaron el hecho de que la serie se inspirase en el clásico grupo de pop católico, pese a las sospechas que se trazaron en las redes. "No es la historia de Flos Mariae en absoluto. No la concebimos así. Todo lo que hacemos tiene resonancia en lo que nos rodea. Nos basamos en nuestras propias experiencias. Es inevitable. Con Paquitas Salas muchísimas representantes se nos acercaron para decirnos que contaba su vida, pero no era ninguna en concreto", señaló Calvo.

Por su parte, Ambrossi sentenció: "Nos interesa mucho el imaginario a través de las familias y la virilidad, y ver qué hay detrás. No queríamos hacer un biopic. Es una historia original en la que una parte tiene parte de investigación, pero una gran parte, casi más de la mitad, es pura, pura originalidad e imaginación".