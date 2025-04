Quedó en silla de ruedas: cómo fue el accidente de Patricia Sosa que paralizó a la música

Qué le pasó a Patricia Sosa y por qué terminó en silla de ruedas.

Patricia Sosa es una de las voces más destacadas de la música argentina y a sus 69 años, sigue vigente a través de recitales llevados a cabo en escenarios de distintas partes del país. Sin embargo, la cantante sufrió un duro accidente en los últimos días que paralizó al ambiente, ya que tuvo que utilizar silla de ruedas. "Oscar Mediavilla, su pareja, la estuvo acompañando", se reveló.

Mientras Patricia Sosa sigue activa con sus compromisos artísticos con la música, tuvo un revés inesperado que asustó a todo su entorno y a sus fanáticos que esperan por verla en el escenario. La información fue proporcionada por el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en América TV.

Patricia Sosa tiene una intensa agenda marcada por varios shows en este 2025.

"Información que tenemos en exclusiva. Patricia Sosa se accidentó en la provincia de Córdoba. Se quebró uno de sus pies", anunció Etchegoyen. "Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña", fue el mensaje que le envió Patricia Sosa al periodista detallándole lo que le pasó mientras aprovechaba unos días de descanso en el medio de sus actividades.

"Pise mal y me quebré el pie. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida. Este finde tengo dos recitales y estoy al mango", añadió la cantante. Como consecuencia del accidente, tuvo que trasladarse en silla de ruedas con el acompañamiento de su esposo Oscar Mediavilla. En última instancia, en el programa aclararon que hace dos meses pasó esta situación, pero se dio a conocer estos últimos días. Es por eso que estará en óptimas condiciones para llevar adelante sus próximos shows.

La tajante opinión de Patricia Sosa sobre las nuevas generaciones: "Tiene un costo"

Patricia Sosa es una reconocida cantante argentina que fue una de las grandes referentes femeninas de su época. La artista supo adaptarse a las nuevas tecnologías que se fusionaron con la música, al igual que a las nuevas generaciones de artistas que van surgiendo tanto de las plataformas digitales como de los realities. Si bien tiene buena relación con ellos, la cantante opinó abiertamente de sus colegas.

En Desayuno Americano (América TV) mostraron la opinión que dio la cantante en un programa de radio sobre cómo le costó a ella llegar a llenar estadios y hoy con las redes sociales es más fácil hacerse "conocido". "La experiencia se nota, sirve y que yo caminé, claro que caminé por el barro y la remé. Entonces eso hace que mis piernas sean más firmes ¿sabés? Porque ir por la autopista como van los chicos nuevos sin siquiera pagar peaje, tiene un costo", expresó Patricia Sosa.

Luego, la artista opinó de uno de los temas que más tocan las nuevas generaciones, que es la salud mental, y fue tajante: "Aparte empiezan a hablar de salud mental, pero escuchame, nosotros estábamos tan contentos de llenar un pub, que no se te ocurría pensar en la salud mental. Y estos chicos están llenando estadios enormes con un posteo en 24 horas y por eso les digo que se cuiden mucho porque no es en vano la experiencia. Es linda, te da solidez”.

“La realidad real es la familia, los amigos, ir a comer una pizza, que te duela la cabeza e ir al médico, tener las cosas que tiene todo el mundo. No crean que el hecho de que te aplaudan 80 mil personas es tan real, eso es efímero. Si yo fuera la mamá de ellos diría, hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que abrazarlos mucho y se tienen que juntar con buena gente”, reflexionó Patricia Sosa dejando una indirecta para los artistas nuevos.