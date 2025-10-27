Qué es de la vida de Psy, el cantante de "Gangnam Style", la canción que fue un éxito mundial en 2012

Psy, cantante de Gangnam Style, y ejecutor de una particular coreografía que hizo historia.

Psy es un artista nacido en Corea del Sur que supo hacer historia con uno de los hits globales más importantes de toda la historia. "Gangnam Style" es una canción que irrumpió en internet con una melodía pegajosa y una coreografía divertida que fue subido a Youtube el 15 de julio de 2012 y se transformó en un fenómeno global. Se trató del primer video en alcanzar 1.000 millones de vistas en la historia de la plataforma, marcando un antes y un después en la forma en que la industria musical comprendía el poder de internet. Un éxito inigualable.

Sin embargo, no logró generar tras esta canción un hit que se acerque a esos números y tuvo problemas con el alcoholismo, afectado por la exposición que le dio la fama. “Vamos a hacer solo uno más”, se repetía a sí mismo, según declaró a The New York Times, en referencia a su intención de conseguir un segundo gran éxito que estuviera a la altura del primero. Pero no lo logró y tuvo que reinventarse.

Qué fue de la vida de Psy, el creador de "Gangnam Style"

Tras el éxito que significó "Gangnam Style", Psy decidió mudarse a Estados Unidos en busca de consolidarse como una figura mundial. En 2013 lanzó “Gentleman”, una canción que logró una gran repercusión, pero estuvo muy por debajo de lo conseguido por su antecesora. En esta época, contó su lucha contra el alcoholismo y lo difícil que le era lidiar con la presión. “Si estoy feliz, bebo. Si estoy triste, bebo. Si está lloviendo, bebo. Si hay sol, bebo. Si hace calor, bebo. Si hace frío, bebo”, expresó con gran angustia.

Psy en 2022.

Tras "Gentleman", Psy lanzó tres álbumes. El más reciente, Psy 9th, salió en abril de 2022. Pero el cambio más profundo en su trayectoria vino por el lado empresarial. En 2019 fundó P Nation, una agencia de representación artística y sello discográfico. Al respecto expresó: "Quiero aprovechar el boom del K-pop. Es un fenómeno gigantesco y ya no se trata de algo local. Decimos entre nosotros que estamos en el negocio de las tapas, porque no sabes qué hay hasta que la abres. No sabés cuál nube traerá la lluvia".

Psy es hoy representante de artistas.

A qué artistas representa Psy

Con su agencia P Nation representa a artistas como Jessi, Hyuna, Dawn y Crush. Además, en 2022 debutó el grupo TNX, una boy band de seis miembros, bajo la tutela directa de Psy. Además, reconoció que siente más presión al encargarse de las carreras de otros que cuando gestionaba solo la suya: “No puedo darles instrucciones infalibles para crear un éxito”. No obstante, se mantiene firme en el mercado musical.

De cuánto es la fortuna de Psy