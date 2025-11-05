La ceremonia del Hall de Fama del Rock & Roll 2025 se transmitirá en Disney+.

La ceremonia del Hall de Fama del Rock & Roll 2025, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre, confirmó algunos de los shows que habrá y desde Argentina se podrá ver en vivo. La Rock & Roll Hall of Fame Foundation anunció algunos de los invitados especiales que subirán al escenario para presentarse y rendir homenaje a los artistas que serán incorporados este año durante la ceremonia de inducción que se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles (California).

La misma se podrá ver por Disney+ a partir de las 21 ( hora de Argentina). Además, al finalizar, el evento quedará disponible en la plataforma de streaming por 30 días.

¿Quiénes ingresarán al salón de la fama este año?

La ceremonia rendirá homenaje a los artistas que serán incorporados este año: Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden y The White Stripes en la categoría intérpretes, junto con Salt-N-Pepa y Warren Zevon por su influencia musical, Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye por su excelencia musical, y Lenny Waronker por el Premio Ahmet Ertegun.

Lista de presentadores y shows:

Beck

Brandi Carlile

David Letterman

Doja Cat

Elton John

Flea

Iggy Pop

J.I.D

Killer Mike

Maxwell

Missy Elliott

Olivia Rodrigo

Questlove

RAYE

Sleepy Brown

Taylor Momsen

Teddy Swims

“Todos los años, la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame reúne a los artistas más influyentes de la música actual para rendir homenaje a los héroes que inspiraron su música y sus carreras. Estos artistas vienen de todo el mundo para crear momentos musicales que trascenderán en el tiempo”, sostuvo John Sykes, presidente de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Paul Rodgers no será reconocido como miembro de Bad Company en el Salón de la Fama

La noticia sorprendió a muchos fanáticos del rock clásico: Paul Rodgers, la voz emblemática de Bad Company, no será incluido como miembro de la banda en el próximo ingreso al Salón de la Fama de la Música. Esta decisión generó un gran revuelo en la comunidad musical y entre seguidores del cantante.

Aunque Bad Company fue seleccionada para ser parte del prestigioso reconocimiento, Paul Rodgers no formará parte oficialmente de esta inducción, una situación que despierta interrogantes sobre las razones detrás de esta exclusión.

Rodgers es considerado uno de los grandes vocalistas del rock, y su influencia en Bad Company fue clave para el éxito de la banda durante la década de 1970. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso de selección señalaron que la inducción se enfocó en la formación original de la banda sin contemplar algunos de sus integrantes posteriores.