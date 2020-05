Nuevo libro de fotografías de Queen: el estadio de Rosario Central estará en la portada

Corría el año 1981 y Argentina estaba bajo el régimen de terror de la última dictadura cívico militar. En medio de un clima de muerte y represión, se dio la llegada de los británicos Queen al país, quienes estaban de gira por el mundo. Ahora, un nuevo libro de fotografías de la banda sale al mercado y la foto elegida para la portada tiene como protagonista a la cancha de Rosario Central, espacio donde Freddie Mercury rockeó junto a miles de fanáticos.

Bajo el nombre "The Neal Preston Photographs", el libro recoge momentos de los recitales y el tras escena de la legendaria agrupación británica. Neal Preston acompañó a la banda por once años y en esta edición presenta más de 300 fotografías inéditas de Freddie Mercury y su banda, con textos del guitarrista de Queen, Brian May, y el baterista Roger Taylor.

El dato que llamó la atención de todos los seguidores argentinos fue la portada del libro, que es nada menos que la foto del 6 de marzo de 1981 en el Gigante de Arroyito, con el estadio colmado y la policía militar presente en el campo, como registro de los años oscuros. "Aquel fue el primer recital internacional que vino con toda la tecnología de la época. El escenario se montó en las tribunas de calle Génova. Fue todo muy prolijo. No se habilitaron los vestuarios del estadio porque toda la banda salió vestida del hotel Majestic y cuando llegaron al Gigante fueron directo al escenario”, recordó el empresario Pepe Grimolizzi, en un testimonio para Página/12.

En su paso por Argentina, Queen presentó sus discos "The Game" y "Flash Gordon" con tres shows en Vélez, uno en Mar del Plata y otro en Rosario. La banda fue precursora en incorporar a países de Latinoamérica en sus giras mundiales; en todas las conciertos de bandas de la época esto no sucedía y los circuitos se limitaban a giras por Estados Unidos, Europa y Japón.