No fue La Balsa: cambia todo en la historia del rock nacional por una revelación de oro

El hallazgo que cambia la historia del rock nacional en Argentina.

El rock nacional es sin dudas uno de los géneros tradicionales de la música argentina. Sus orígenes, según se supo durante todos estos años, encajan a fines de la década del 60 y principios de los 70, con la canción La Balsa que fue el punto de partida para el desarrollo del estilo. Sin embargo, un historiador dio un giro inesperado con una revelación que pone a los inicios de este movimiento muchos años atrás y despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura.

El investigador e historiador Víctor Tapia estuvo en el programa de streaming Comité de crisis por Barricada TV y desentrañó una historia ligada a los orígenes del rock nacional tal y como se lo conoce en el país. Si uno va a los libros, La Balsa es un punto de partida para la creación del género y la inspiración de muchos músicos históricos, como por ejemplo, Charly García, quien en varias entrevistas reafirmó que con ellos empezó todo.

Cuáles son los orígenes del rock nacional

Tapia brindó información respecto a este tema y dijo que los orígenes se remontan a, por lo menos, doce años atrás y con una fusión de rock y jazz. "Yo suelo decir 'el rock nació-mal' a veces. El nacimiento del rock argentino durante muchísimo tiempo lo han datado mal. Lo han hecho nacer doce años más tarde", lanzó en primera instancia.

En ese momento, dijo que La Balsa fue el "supuesto primer rock en castellano" previo a la llegada de Almendra, cuyo líder fue Luis Alberto Spinetta; y Manal, con Javier Martínez al frente. Sin embargo, no fue así y lanzó: "Nosotros decimos que está todo bien con esa música, pero no fue La Balsa".

Tapia expuso que los verdaderos orígenes se remontan a la década del 50 y mencionó el estilo "boogie", con una fusión de rock, blues y jazz. "Los músicos de jazz adoptaron el boogie de esa época, sobre todo en la Argentina, e hicieron muchos boogies en castellano, que algunos los escuchás y son irreconocibles de un rock and roll. Si tenemos como mil boogies en castellano entre los 40 y los 50 ¿por qué habría que esperar al 67 La Balsa para decirle rock nacional", precisó.

Luego, procedió con la línea del tiempo y habló del año 55 y la primera banda de rock argentina que lanzó discos sistemáticos al mercado musical fue la de un trombonista de jazz llamado Eddie Pequenino. "Era una banda muy chiquita, pocos músicos y salvo el trombón, son todos instrumentos del rock and roll. No hay nada que lo diferencie de una banda. Ya no es la orquesta grande que vimos antes", sostuvo.

En última instancia, nombró a uno de los históricos del país: Sandro. "Es un tipo que estuvo antes de la historia oficial del rock argentino. Bien sabrán que tuvo una banda de rock muy buena que fueron Los De Fuego. El primer disco tiene tres temas propios y tuvo otra banda de rock que se llamaba Black Combo. Bandón total. Otro mito que se demuele y se cae a pedazos, muchachos", concluyó Tapia.