"Me tirás besos y me encanta": Luciano Pereyra causó sorpresa en el folklore por lo que contó

Luciano Pereyra sorprendió con una publicación de redes sociales.

Luciano Pereyra hizo un lanzamiento musical en su carrera y, en posteo de Instagram al respecto, sorprendió con lo que escribió ante sus millones de seguidores. El intérprete de canciones como Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo recordó una de sus canciones en una importante efemérides y les dedicó un sentido texto a sus fans.

El lujanense comenzó su carrera de la mano del folklore, género que tocó durante años hasta que se pasó para el lado del reggaetón y el pop. La canción recordada por Pereyra en su posteo data del 2023 y es de las más modernas del músico a nivel estilístico.

En el Día del Fan, Luciano Pereyra compartió en su cuenta de Instagram un fragmento del videoclip de su canción Fanático y puso una parte de la letra del track en el pie de foto del posteo. "Y yo te canto, y tú me cantas. Me tiras besos y a mí me encanta. Porque yo soy un Fanático de todos ustedes!", escribió el artista. Y cerró: "Gracias por tanto amor", en referencia al apoyo incondicional que las miles de personas que siguen su carrerea desde hace décadas le dieron siempre".

Luciano Pereyra habló de su gira con un medio de Chile

"Vamos a anunciar las fechas de Uruguay y de Chile, porque realmente no concibo una gira sin Uruguay y obviamente sin Chile, ni hablar. Yo tengo muchas ganas de volver, siempre tengo muchas ganas de regresar a Chile porque me han tratado con mucho cariño, con mucho amor desde el primer día y no tengo mejor manera de agradecerle al público chileno que no sea cantando", comentó Pereyra en conversación con el medio FM Dos. Y siguió, en alusión a la posibilidad de volver al Festival de Viña del Mar: "Uno siempre anhela y desea regresar a los lugares donde fue feliz. Y yo cada vez que voy a Chile soy muy feliz".

Luciano, en vivo.

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el material audiovisual compartido, se pudieron ver escenas de los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó evidenciada una vez más su química como amigos.

