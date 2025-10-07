Lali Espósito cantó en medio de una propuesta de matrimonio en España.

Lali Espósito protagonizó un momento de emoción en uno de sus recitales en España, cuando una espectadora le propuso casamiento a su novia. El momento fue grabado por varios de los asistentes al concierto de la artista argentina y se volvió viral en las redes sociales en cuestión de horas.

La intérprete de canciones como Fanático y Payaso se encuentra en medio de la gira para presentar su último disco, No Vayas a Atender cuando el Demonio Llama. Después de recorrer Argentina con gran éxito, Lali Espósito llevó su propuesta musical a recintos españoles y agotó localidades en todas las ciudades en las que se presentó.

En medio de su show en Madrid, Espósito se dio cuenta de que en el medio del público se estaba dando una propuesta de casamiento y decidió intervenir. En primer lugar les preguntó a las jóvenes cuál era su procedencia y éstas le indicaron que eran venezolanas; acto seguido, la artista les cantó un fragmento de su canción de amor, Incondicional.

"No me importan los de antes, tampoco todo' lo' que vengan adelante. Un amor como el tuyo y mío, atados con el mismo hilo (incondicional). Siempre voy a ser tu amante, un amuleto en esta vida itinerante, sin condiciones, tú conmigo", reza la letra de la canción que Lali Espósito eligió para cantarles a las chicas en medio de la propuesta de casamiento.

Lali en el video de Fanático.

El guiño de Lali Espósito a sus fans tras el recital de Javier Milei

El Presidente de la Nación se presentó en el Movistar Arena e interpretó clásicos del rock nacional con su usual histrionismo, con comentarios que incentivaron el odio hacia quienes piensan diferente a él. Después de ese bizarro momento, muchos usuarios de redes compartieron fragmentos de canciones que Espósito le dedicó a Milei, como Fanático y Payaso. Hace algunas horas, ella misma publicó una historia con esa canción de fondo y una remera con la cara de un payaso estampada en la espalda. "El truco ese que hiciste yo ya lo vi. Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, uy, te mentí, me estás vendiendo humo ys e puede ver", reza la parte de la canción que compartió Lali.