Lo vieron todos: el nuevo gesto de Lali dedicado a Milei en pleno show

El pícaro gesto de Lali Espósito en pleno show.

Tras su flamante paso como jurada en el Festival de Cine de San Sebastián, Mariana “Lali” Espósito continúa con una agenda repleta en España. Este miércoles 1 de octubre se presentó con entradas agotadas en la Sala Razzmatazz de Barcelona, donde llevó su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. Con un show explosivo y un público eufórico, la cantante de 33 años dejó en claro que atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera internacional.

En medio de la presentación, Lali volvió a dejar un gesto que dio que hablar y que todos interpretaron como un mensaje directo a Javier Milei. Cabe recordar que la artista y el actual presidente mantienen una fuerte tensión desde 2023, cuando en plena campaña ella publicó en sus redes: “Qué peligroso, qué triste” tras el buen resultado del dirigente libertario en las elecciones primarias.

La polémica volvió a reavivarse en el show de Barcelona. Al llegar el turno de interpretar Fanático, Lali repitió la imitación del clásico gesto de Milei en las fotos —con la mirada al cielo y la boca en forma de pico—, pero le agregó una modificación que no pasó desapercibida. En lugar de señalar con los dedos hacia arriba, formó con su mano el número tres.

Qué significa el gesto de Lali Espósito

El gesto, interpretado por el público como un guiño irónico, remite al escándalo por las presuntas coimas del 3% de Karina Milei. Ese porcentaje habría sido mencionado en audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se refirió a supuestos sobrecostes en la compra de medicamentos. La artista, fiel a su estilo, volvió a convertir la crítica política en parte de su show y en un mensaje claro que no tardó en multiplicarse en redes.