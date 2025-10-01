Lali Espósito fue consultada en España por su relación con Milei.

Lali Espósito estuvo como invitada en La Revuelta, programa de la televisión española donde habló sobre diversos temas. En determinado momento, como preludio a un regalo que le hizo al conductor David Broncano, se refirió al conflicto que mantiene con Javier Milei y el origen del mismo.

"¿Vos sabés algo de lo que me pasó a mí el último tiempo en la Argentina?, ¿estás informado de la Argentina o te chupa un huevo?", le preguntó a Broncano, despertando la risa de los presentes. "No me chupa un huevo, estoy informado pero por encima, depende de qué", le respondió. "Nah, me peleé con el presidente de la nación, una boludez", le explicó mientras intentaba desarmar un extenso tubo. "¿Te peleaste con Milei?", le consultó sorprendido su interlocutor. "Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión muy concreta que yo dí, entonces tuve que hacer una canción para responderle", le deslizó.

¿Qué dijo Lali sobre Milei?

Lali Espósito en múltiples oportunidades se ha manifestado en contra de Javier Milei.

A modo de resumen, le recapituló a Broncano: "El tipo que hoy es nuestro presidente gana las Primarias, yo pongo un tuit muy concreto que decía 'qué peligroso, que triste' y a partir de ese momento se vino una persecución con sus trolls en redes sociales. Por un rato, quizá hasta el día de hoy pero con menos fuerza, fui el centro del hate del presidente".

"¿Milei dijo algo?", quiso saber el trabajador de prensa, a lo que la cantante señaló: "Sí, sí. En la televisión pública. Me cambió el nombre, me dijo 'Lali Depósito'. Él cree que los artistas opinan porque les pagan, o alguna boludez así". "No estaba al tanto, lo siento", se lamentó el ibérico. Tras ello, comenzó a desenrollar el poster que estaba dentro del tubo, mientras narró: "En la portada de esa canción (Fanático), que fue mi manera un poco de responder a esa situación pública, yo estaba toda pintada y escrachada por las calles. Un poco lo que me estaban haciendo".

Finalmente, desplegó la pancarta, revelando que es una con la cara de Broncano intervenida por grafitis, algo que desprendió carcajadas del conductor y le agradeció por el regalo. "Te traje esto para todos tus haters, para la gente que te diga cosas y no te quiera tanto, porque hay que saber hacer humor con esas cosas", remató.