La insólita distinción que recibió La Sole: hay sorpresa en el folklore argentino

La Sole sorprendió al folklore por un reconocimiento que recibió en el Gran Rex.

Soledad Pastorutti es un ícono del folklore argentino que siempre mostró ante el público su cercano vínculo con el fútbol. De ese modo, una reciente noticia en relación a la relación de la artista con un conocido club llamó la atención de todos sus fans.

Hace algunos días, La Sole estuvo como invitada en un ciclo de Urbana Play y allí le dieron una hoja con la letra de Tren del Cielo cambiada por un texto de aliento al club de fútbol de Laferrere. Como consecuencia, la Comisión Directiva de la institución acudió a uno de los shows de la cantante en el Gran Rex para darle una camiseta del club, una remera de entrenamiento y el carnet de Socia Honorífica.

"El primer contacto, a través de representantes y gente que trabaja con ella, empezó hace unos meses, cuando habló de la banda de Laferrere. Y cuando canta la canción en el streaming de Wainraich, hablamos nuevamente y quedamos en encontrarnos en el Gran Rex", comentó Guillermo Juárez, secretario del club, en diálogo con El1. Y siguió: "Fuimos hasta el camarín y pudimos hablar un rato con ella, habrán sido diez minutos. Estaba muy emocionada y muy agradecida con el club; nosotros fuimos a agradecerle y ella nos agradecía por el cariño y toda la repercusión que tuvo".

El secretario reveló que Pastorutti tiene un fanatismo especial por un club de fútbol de su natal Arequito y relató: "Hay muchas conexiones entre La Sole y Lafe. Nos contó que es hincha del club 9 de Julio de Arequito, que tiene la camiseta verde y blanca a bastones verticales, y es muy futbolera, muy futbolera. Y bueno, quien dice que algún día, se pueda gestionar una visita a nuestro estadio".

Soledad Pastorutti.

El descargo de La Sole tras sus recitales en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

La artista abrió su show con un holograma alusivo a su adolescencia que removió los recuerdos de sus fans más antiguos. Con la interpretación del clásico Canta Para Papá, emblema del repertorio de La Sole para sus fans acérrimos, apareció en el escenario la recordada Sole que se vestía con ropa autóctona y el pelo llovido.