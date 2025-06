La hija mayor de Soledad Pastorutti rompió en llanto de la emoción.

Soledad Pastorutti es una de las folkloristas argentinas más cercanas a su público en las redes sociales y recientemente demostró esa realidad una vez más al compartir un video de lo vivido en el cumpleaños de 15 de su hija mayor. Antonia no pudo contener la emoción ante las palabras de su padre en el festejo y los comentarios al posteo se llenaron de mensajes de amor.

Hace algunos días La Sole compartió en sus redes un posteo en el que le dedicó unas sentidas palabras a su primogénita por su cumpleaños número 15. Asimismo, el pasado sábado la adolescente vivió una noche de lujo en un festejo a puro baile, risas y elegencia: ella y todos los presentes lucieron increíbles vestidos de gala.

"Un Brindis para festejar la vida y la familia !!! Deseo que siempre haya motivos para hacerlo! Gracias a todos por tantas emociones y los mensajes tan lindos, cariñosos y respetuosos", escribió La Sole en el pie de foto del posteo, ya que después del discurso de su esposo en el cumpleaños de su hija, interpretó su clásico Brindis ante las lágrimas de Antonia. La joven no pudo contener la emoción por las palabras que su padre pronunció en un discurso con micrófono ante todos los invitados.

Las palabras de La Sole sobre los 15 de su hija Antonia

"Ella dijo fiesta y así fue! Me cuesta mucho salir de la emoción vivida anoche junto a mi familia y amigos! Antonia es un ser especial, no puedo creer que ya cumplió 15 años! Parece que fue ayer que podía cargarla en mis brazos!!! Sigue siendo tan dulce, cariñosa, bella y buena como cuando era niña", escribió La Sole. Y sumó: "Comparto con ustedes, que siempre están ahí tirando de las buenas, uno de los momentos más felices de mi vida!!! Saben que me encanta festejar y que soy la primera en salir a la pista! Vivimos una noche maravillosa y mágica rodeados de amor y felicidad! Gracias a todos los que la hicieron posible, a los que desde lejos enviaron besos y abrazos y en especial a mi familia por enseñarme el verdadero sentido de la vida! Anto mamá te ama y verte feliz es mi mejor logro!".

El emotivo texto de Soledad a su hija en el día de su cumpleaños

"Amor mío sólo Dios sabe cuánto significa tu presencia en mi vida! Palabras para qué? si no podrán jamás describir esto que siento… gracias por enseñarme a ser mamá… A vivir con verdadero sentido. 15 años de un amor a primera vista infinito y bello… Siempre a tu lado deseando que seas libre y feliz! Feliz cumpleaños", escribió Pastorutti en el pie de foto de su posteo.

En esa publicación, la cantante Yamila Cafrune hizo un sentido comentario que rezó: "Parece mentira que ya cumpla los quince verdad? Todavía me acuerdo cuando te dije que con ella y su primera mirada la vida te iba a cambiar. Feliz cumple para esa niña...y feliz cumple a la mamá y al papá, que con las llegada de la primera hija tuvieron el mejor título del mundo".