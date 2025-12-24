La Fundación Latin Grammy anunció la beca Noel Schajris: de qué se trata

La fundación de los Latin Grammy anunció la beca Noel Schajris. (PH María José Govea)

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció que el cantautor ganador del Latin Grammy, Noel Schajris, patrocinará la prestigiosa Beca Prodigio para una licenciatura en el Berklee College of Music en el semestre del otoño de 2026. La beca incluye costos de matrícula, alojamiento y servicios integrales valorados en hasta 250 mil dólares.

A lo largo de su carrera, Schajris contribuyó con su tiempo y sus recursos para apoyar a jóvenes artistas en formación a través de su programa de mentoría, y ha participado en diversos programas y eventos del Grammy y del Latin Grammy, más recientemente, en el Latin Grammy En Las Escuelas en Memphis, TN.

“Desde niño soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han regalado una carrera y la posibilidad de expresar mi alma a través de canciones, y esa enorme bendición se transforma en la oportunidad de que algún amante de la música pueda vivir esa experiencia increíble”, dijo Scharjis. “No hay nada más hermoso que aprender, ni nada más importante que la educación. No veo la hora de escuchar a todo ese talento que, no tengo duda, me emocionará y me llenará el corazón”.

“Nos continúa conmoviendo la generosidad de artistas y miembros de nuestra comunidad musical, así como su compromiso con el legado de la música latina y con sus futuros creadores”, dijo Raquel “Rocky” Egusquiza , directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. “Cada año crece el impacto acumulado, generando un efecto dominó de servicios y sueños cumplidos tanto para los patrocinadores como para los creadores”.

Premio Grammy.

Otras becas de la Fundación Cultural Latin Grammy

Además de la Beca Noel Schajris 2026, diversas becas están disponibles para estudiantes de música entre los 17 y los 25 años, con una pasión por la música latina, que enfrenten limitaciones financieras e inicien sus estudios en otoño de 2026. Por segundo año consecutivo, Berklee ofrecerá la Berklee y Fundación Cultural Latin Grammy Beca Emerging Talent, una beca presidencial completa que cubre la matrícula, cuotas integrales, paquete obligatorio de laptop y software (solo para estudiantes de primer año), alojamiento en el campus y servicios integrales.