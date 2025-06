La Bomba del Ghetto, previo a la presentación de Música Reggae: "Tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del reggae"

La Bomba del Ghetto presentará en vivo Música Reggae, su nuevo disco (Foto gentileza prensa).

La Bomba del Ghetto presentará este sábado 7 de junio Música Reggae, su primer disco que está compuesto íntegramente por canciones propias. En la previa del show, El Destape dialogó en exclusiva con su cantante Nahuel Castro sobre la recepción del disco, qué les pide el público y el mensaje del reggae que intentan llevar a donde vayan.

¿Cómo recibió su público el nuevo disco?

- Muy bien, la verdad que al ser nuestro primer disco de canciones propias y en español, es algo que el público nuestro venía esperando hace mucho. Empezamos siendo una banda de versiones de reggae, siempre hicimos canciones en inglés, y esto ya era un pedido del público que viene de hace un par de años te diría, así que el público lo tomó súper contento, la verdad que hubo una buena recepción de parte de ellos. Y nada, ya estamos tocando incluso algunas canciones en algunos vivos y la gente las canta, así que nada, súper bien.

¿Cómo fue el proceso para llegar a hacer sus propias canciones? ¿Se fue dando o de un día para el otro tomaron la decisión?

- Se fue dando, creo que fue muy de a poco. En 2019 ya arrancamos a componer canciones, incluso ese año salió un disco, Ghetto Roots, que incluye dos canciones propias, una en inglés y otra en español. Y con esa canción en español que hicimos aquella vez, que fue Viajeros, la gente la cantaba un montón, y ahí nos dimos cuenta y dijimos "Che, tenemos que hacer canciones en español porque la gente está pidiendo". Creo que es fundamental a la hora también de comunicarse un poco con el público, de tener un feedback en los shows, está bueno que esté en su idioma. Así que creo que se fue dando bastante orgánicamente en ese sentido. Y por otro lado también está el tema de la búsqueda sonora de la banda, que creo que recién en este disco lo empezamos a desarrollar un poquito más en ese sentido.

¿Fue salir un poco de una zona de confort?

Sí, yo creo que todo lleva un proceso. A veces uno está en su zona de confort, por así decirlo, y quizás no se anima a llevarlo más allá. Así que, en cierto sentido, hacer canciones propias es el nuevo rumbo que ya tomó la banda. Ya está, ya estamos yendo hacia allá. Incluso seguimos componiendo, estamos pensando en otro disco, así que ya estamos ahí en ese camino.

En tiempos de tanto individualismo y ego, el mensaje del reggae de amor y compartir es prácticamente contracultural. ¿Lo viven así?

- Yo creo que como tocamos reggae, tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje, que nuestras canciones hablen mucho de amor, no solo del amor de un padre, un hijo, de una relación, sino del amor en sí. Yo creo que es lo único que mueve la vida, lo que te hace estar vivo todos los días, amor por algo, lo que fuese, amor por vivir, básicamente. Así que creo que ese mensaje es muy importante. Nosotros no estamos mirando todo el tiempo al mainstream qué hacen, cómo sucede, cómo funciona, la verdad que no nos mueve eso, sí nos mueve hacer música y compartirla con la gente. Y el mensaje del reggae es ese básicamente, es la unión, no es el individualismo ni ahí. Y también el reggae promueve mucho la protesta contra las injusticias sociales. Así que creo que es importante el mensaje del reggae dentro de la cultura y para la gente. Tenemos que tratar de sostenerlo en el tiempo.

Si no conocés La Bomba del Ghetto, Nahuel te recomienda arrancar con ¿Y si nos vamos?, Qué le voy a decir y Sube a la isla.

La Bomba del Ghetto en The Roxy Live: cuándo y dónde conseguir las entradas

Todavía quedan entradas para la presentación en vivo de Música Reggae, el nuevo disco de La Bomba del Ghetto, este sábado 7 de junio en The Roxy Live (Niceto Vega 5542, CABA) y las mismas pueden conseguirse a través del portal de All Access, en el siguiente link.

Además de Nahuel Castro en voz y teclados, La Bomba del Ghetto está integrada por: Julián Robles, en batería; Marcos Chena, en bajo; Guillermo Solis, guitarra y coros; Germán Abuin, guitarra, voz y coros; Lucas Benavídez, percusión; y Cristian Retamal, trompeta.